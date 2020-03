Kalervo Kummola latasi suoraa puhetta MM-kisojen peruuntumisuhasta

Jääkiekon MM-kisat ovat vaarassa peruuntua koronaviruksen takia. Kalervo Kummola kertoi tilanteesta Ilta-Sanomille.

Jääkiekon miesten MM-kisat on määrä pelata Sveitsissä 8.–24. toukokuuta. Koronaviruksen takia turnaus on kuitenkin vaarassa peruuntua.

Sveitsissä on varotoimenpiteenä kielletty kaikki yli tuhannen ihmisen yleisötapahtumat koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Kiellon on kerrottu olevan voimassa 15. maaliskuuta asti, jolloin tilannetta on määrä tarkistaa. Piakkoin tämän jälkeen on odotettavissa myös lisätietoa MM-turnauksen kohtalosta.

Kansainvälisen jääkiekkoliitto IIHF pui asiaa kokouksessaan 16.–17. maaliskuuta. Näin kertoo Ilta-Sanomille IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola.

Kummola sanoo Ilta-Sanomille, että miesten MM-kisat perutaan, jos Sveitsi päättää yhä jatkaa yleisötapahtumien kieltoa maaliskuun puolivälin jälkeen.

– Emme me voi Sveitsin päätökselle sitten mitään. Totta kai se on ilkeä juttu, jos MM-turnaus joudutaan perumaan, mutta terveys ennen kaikkea. Suuria riskejä ei parane ottaa. Täytyy tietenkin toivoa, että tämä tauti nyt hellittäisi, Kummola toteaa.

Tyhjille katsomoille kisoja ei aiota pelata. MM-kisojen siirtäminen Sveitsistä johonkin muualle on Kummolan mukaan liki mahdotonta näin lyhyellä varoitusajalla.

– Ei siinä ehdi, eikä meillä ole olemassa mitään varsinaista varakisasuunnitelmaa, hän jyrähtää.

– Kansainvälisellä jääkiekkoliitolla on kyllä vakuutus tällaisen tapauksen varalta. IIHF otti tämän vakuutuksen sen jälkeen, kun naisten MM-kisat jouduttiin perumaan tautiepidemian takia vuonna 2003, Kummola jatkaa.

Leijonat on miesten MM-kiekon puolustava mestari.

IIHF varautuu myös siihen, että miesten MM-turnauksesta jäisi osallistujajoukkueita pois näiden omalla päätöksellä ja turnaus pelattaisiin mahdollisesti supistetussa muodossa.

Kummola uskoo, että miesten MM-turnauksen kohtalo ratkeaa lopullisesti vasta 17. maaliskuuta IIHF:n kokouksen jälkeen. Sen sijaan Kummola kertoo, että IIHF:n lääketieteellinen komitea on jo tehnyt esityksensä maaliskuussa ohjelmassa olevista turnauksista.

– IIHF:n lääketieteellinen komitea on esittänyt, että kaikki maaliskuun aikana pelattavat IIHF:n turnaukset – lukuun ottamatta Kanadan Halifaxissa järjestettäviä naisten MM-kisoja – perutaan tai siirretään.