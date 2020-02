Kuvat 38-kiloiseksi kuihtuneesta kiekkojuniorista järkyttävät – Mattias luuli, etteivät pojat voi sairastua anoreksiaan

Syömishäiriö vei kiekkojuniori Mattias Höglundin hengenvaaraan.

Jääkiekkoa harrastaneen Mattias Höglundin, 18, elämä muuttui dramaattisesti puolitoista vuotta sitten.

Leksandissa asunut Höglund alkoi kärsiä syömishäiriöistä. Hänen kertomansa mukaan ongelmat alkoivat jääkiekkovalmentajan kommentista. Höglundin mukaan valmentaja sanoi, että mikäli hän pudottaisi painoaan pari kiloa, niin hänestä tulisi aiempaa nopeampi.

Höglundin mukaan hän ei siinä hetkessä juurikaan ajatellut valmentajan kommenttia, mutta pian tilanne muuttui.

– Sen jälkeen varasimme ulkomaanmatkan, ja aloin tarkastella itseäni hieman eri tavalla. Olisi ehkä hyvä pudottaa pari kiloa, se näyttäisi hyvältä Instagramissa. Tein niin ennen matkaa ja sitten aloin saada positiivisia kommentteja, Höglund kertoi Expressenin haastattelussa.

Sen jälkeen kierre voimistui. Höglund alkoi treenata aiempaa enemmän ja vähensi samalla syömistään. Hän tarkkaili myös syömiensä ruoka-aineiden energiamääriä.

Tilanne paheni entisestään, kun Mattias jäi yksin kotiin pikkusiskon jouduttua sairaalahoitoon. Äidin mukaan Mattiaksen paino putosi tuolloin 30 kiloa vain neljässä viikossa.

– Kun he olivat poissa, kukaan ei sanonut, että minun pitäisi syödä enemmän ja samalla pystyin treenaamaan niin paljon kuin halusin. Se oli huipputilanne syömishäiriölle, Mattias muisteli.

Vuonna 2018 alkanut anoreksia johti Höglundin kohdalla hengenvaaralliseen tilanteeseen. Hän oli painanut ennen sairastumistaan 82 kiloa, mutta vuosi sitten hän painoi enää 38 kiloa. Paino putosi liki 50 kiloa ja sen jälkeen hän oli niin nääntynyt, että kehon monet elimet eivät toimineet enää kunnolla.

Huippukiekkoilija pelastajana

Mattias Höglund sai apua entiseltä huippukiekkoilijalta Jonathan Hedströmiltä, joka oli uransa aikana kärsinyt syömishäiriöstä sekä mielenterveysongelmista. Höglundin isä vei poikansa tapaamaan Hedströmiä, jonka puheet johtivat siihen, että poika vietiin sairaalahoitoon.

– Tunnistin itseni asioista, joita Jonathan kertoi ja se, että luotin häneen johti siihen, että menin sairaalaan. Ja se oli onni, Höglund sanoi siljannews.se-sivuston haastattelussa.

Sivuston julkaisemassa artikkelissa on kuvia, jotka kertovat koruttomasti, miten huonossa kunnossa Höglund oli. Kuvat Höglundin kuihtuneesta olemuksesta ja hänestä makaamassa sairaalavuoteella ovat pysäyttäviä.

Myös Expressenin Twitterissä julkaisemassa kuvassa näkyy Höglundin luiseva selkä.

Höglund on kiitollinen Hedströmille.

– Hän on se, joka pelasti minun henkeni. Jotenkin ymmärsin, että tilanne oli niin paha, mutta en koskaan ajatellut hakevani apua ennen kuin puhuin hänen kanssaan, Höglund sanoi.

Ei tiennyt mikä anoreksia on

Äidin mukaan Mattias luuli, etteivät pojat voi sairastua syömishäiriöihin, vaan kuvitellut, että se tyttöjen sairaus. Mattias ei myöskään uskaltanut kertoa vaikeuksistaan ystävilleen, koska häpesi asiaa. Häpeä liittyi siihen, että hän oli poika ja pelasi jääkiekkoa.

– Tunsin itseni niin yksinäiseksi. Kielsin kaikki vaikeudet ja ajattelin, ettei niin voi ikinä käydä minulle. En edes tiennyt, mikä anoreksia on ennen kuin olin sairastanut sitä itse, Mattias Höglund sanoi Expressenille.

Höglund on toipunut niin hyvin, että hän on pystynyt palamaan kouluun. Nuoren miehen tavoitteena on ylioppilastutkinnon suorittaminen. Hän haluaa myös auttaa muita vastaaviin vaikeuksiin joutuneita ystäviensä kanssa perustamansa yhdistyksen kautta.

Hiljattain hän pääsi myös luistelemaan pitkän tauon jälkeen.