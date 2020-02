Tampereen keskustan Kansi- ja areenahanke on myöhässä.

Tampereen Kannen areenan on määrä valmistua ensi vuonna. Suunnitelman mukaan tamperelaisjoukkueiden Ilveksen ja Tapparan pitäisi päästä pelaamaan SM-liigaotteluja areenalla jo syksyllä 2021.

Keväällä 2022 areenassa on tarkoitus pelata jääkiekon miesten MM-kisoja.

Ilta-Sanomien suoraan työmaalta saamien tietojen mukaan areenan rakentaminen olisi alkuperäisestä suunnitelmasta myöhässä jopa puoli vuotta.

Hankejohtaja Henrik Eklund, miten kommentoit tällaista väitettä?

– En allekirjoita tuollaista puolen vuoden myöhästymistä. Väite liittyy varmaankin tuohon kannen rakentamiseen. Se oli huomattavasti työläämpi vaihe kuin odotettiin. Pääsimme rakennusten osalta aloittamaan jonkin verran alkuperäistä aikataulua myöhässä. Areenan rakentamisen piti alkaa viime keväänä, mutta se pääsi alkamaan vasta kesälomien jälkeen, Eklund vastaa.

Työmaalla puhutaan puolen vuoden myöhästymisestä. Mistä tällainen ajatus voisi olla peräisin?

– Se, että joku yksittäinen toimitus on myöhemmin kuin on suunniteltu, niin ei siitä voi koko hankkeen osalta vetää suoria johtopäätöksiä koko rakentamisen myöhästymisestä. Tästä varmaankin on kyse, on verrattu johonkin yksittäiseen toimitukseen. Mutta niin ei voi arvioida koko hanketta.

Mutta olette joka tapauksessa myöhässä?

– Olemme kertoneet, että areenan rungon pystytys alkoi kolmisen kuukautta myöhässä. Sen olemme vahvistaneet. Mitään puolen vuoden myöhästymistä ei ainakaan tässä vaiheessa vahvisteta.

Havainnekuva Tampereen areenasta.

Eklundin mukaan myöhästymistä voidaan kuroa umpeen rakentamisen aikana.

– Teemme normaalia viisipäiväistä työviikkoa ja ehkä pikkaisen pidempää päivää. Onhan siinä mahdollisuus lisätä työtahtia tarvittaessa.

– Meillä on keväällä harjannostajaiset ja silloin voimme katsoa, missä mennään alkuperäiseen aikatauluun verrattuna. Silloin voimme arvioida kokonaisuutta paremmin. Tahtotila on sellainen, että 2021 areenalla pelataan SM-liigaa ja 2022 pelataan varmasti MM-kisat.

Eklund mainitsee loppuvuoden 2021 SM-liigapelien olevan tärkeitä siksikin, että niissä päästäisiin testaamaan areenan toimivuutta ja käytäntöjä MM-kisoja varten.