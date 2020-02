Ville Leino otti vastuun Sauli Niinistön tehottomuudesta jääkiekko-ottelussa – ”Sen yhden paikan Sauli kyllä mokasi itse”

Save Pond Hockey -turnauksen näytösottelussa nähtiin entisistä NHL-pelaajista esimerkiksi Jere Lehtinen, Ville Leino sekä Ruudun veljekset.

Helsingissä Brahen kentällä pelatun Save Pond Hockey -pipolätkäturnauksen näytösottelun seuratuin pelaaja oli lauantaina presidentti Sauli Niinistö.

Niinistön edustama Save Pond Hockey -joukkue hävisi ilmastonmuutosta vastustavassa näytöspelissä Liiga Climate Championsille maalein 6–7. Voittomaalin teki jatkoajalla Esa Tikkanen.

Esa Tikkanen iski ottelun voittomaalin jatkoajalla.

Molemmat joukkueet koostuivat entisistä NHL-pelaajista sekä naisten ja miesten SM-liigojen entisistä tähdistä. Niinistö jäi ottelussa ilman tehopisteitä. Kenties tehottomuus johtui siitä, että vastustajalla oli riveissään kolmesti NHL:n parhaaksi puolustavaksi hyökkääjäksi valittu Jere Lehtinen.

Pimensitkö presidentin, Jere Lehtinen?

– Eiköhän se ollut meidän koko joukkue. Sen verran kilpailuhenkinen pitää olla, että omiin ei voi hirveästi päästää maaleja, Lehtinen nauraa.

Tikkasesta presidenttiä vastaan pelaaminen oli ”huikeaa”.

– Harvoin pääsee presidenttiä vastaan pelaamaan. Niinistöllähän pysyy kiekko aika hyvin lavassa, Lehtinen kehui.

Jere Lehtisen mielestä Niinistön pimensi kaukalossa koko hänen edustamansa joukkue.

Lehtisen mukaan voitto tuli ennalta laaditun käsikirjoituksen mukaan. Tikkanen roikkui hyökkäyspäässä maalin edessä, kunnes pääsi puttaamaan voittomaalin.

– Tikkanen möykkäsi niin kauan, että sai kiekon. Kyllä se maalin edestä aina tekee, Lehtinen totesi.

Ex-NHL-pelaaja Ville Leino pelasi näytösottelun alussa Niinistön kanssa samassa ketjussa. Leino otti vastuuta Niinistön tehottomuudesta.

– Pitäisi pystyä parempaan. En saanut luotua hänelle kuin yhden tekopaikan, Leino manaa.

– Sen paikan Sauli kyllä mokasi itse. Tai no, ehkä syöttö ei sitten ollut tarpeeksi hyvä, Leino heittää.

Ville Leino ehti rupatella Niinistön kanssa.

Leinon mielestä Niinistö pelasi ja luisteli hyvin.

– Sen mitä vähän aikaa kerkesin juttelemaan, hän oli tosi mukavan oloinen, Leino sanoo.

Tuomo Ruutu arvioi Niinistöä: ”Pelannut varmaan nuorempana?”

Jarkko ja Tuomo Ruutu pelasivat näytösottelussa eri puolilla. Jarkko oli kärsimässä tappiota Niinistön joukkueessa.

– Tappio kirvelee aina, Jarkko Ruutu myönsi.

Kovanaamaisena pelaajana tunnettu Ruutu antoi arvoa sille, että 71-vuotias presidentti yhä haluaa ja voi pelata jääkiekkoa. Ruudusta oli hienoa, että Niinistö pelasi hyvän asian puolesta.

Millainen kiekkoilija Niinistö on?

– Herrasmies. Kaikki ovat täällä samalla ajatuksella: pelataan fiksusti. Lopussa nousi vähän tempo, kun alettiin pelata voitosta. Se ei ollut mikään yllätys, Ruutu sanoi.

Tuomo Ruutu on meritoitunut kiekkouransa jälkeen analyytikkona. Vertailukohtaa Niinistölle ei ammattikiekkoilijoista kuitenkaan löytynyt.

– Ei Niinistöä voi verrata keneenkään. Hän on ainutlaatuinen jääkiekkoilija, Ruutu muotoili.

Tuomo Ruutu (vas.) ja Leino pitivät hauskaa hyväntekeväisyysottelussa.

Tuomo Ruutu näki kuitenkin, ettei Niinistö ollut ensimmäistä kertaa jäällä.

– Olen kuullut, että hän on pelannut paljon Helsingin Käpylässä. Näkee, että on pohjaa. On varmaan pelannut nuorempana, Tuomo Ruutu arvioi.

Vladimir Putinia tai Donald Trumpia olisi vaikeaa nähdä häviämässä näytösottelua kiikaritehoin 0+0. Onko suomalaisen demokratian erikoispiirre, että presidentti pistetään koville?

– Ottelun lopussa huomasi kaikista pelimiehen vian. Kun tilanne menee tiukaksi, niin tulee yritettyä täysiä, koska haluaa voittaa. Vaikkei tavallaan pitäisi, Tuomo Ruutu kertoi.