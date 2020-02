Sauli Niinistö pelasi pipolätkäturnauksessa Helsingissä – pelikavereina entisiä NHL-tähtiä

Tasavallan presidentti luisteli kaukaloon ilmastonmuutoksen vastaisessa näytösottelussa Helsingissä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pelasi lauantaina jääkiekon näytösottelua Brahen kentällä Helsingin Alppiharjussa.

Niinistö osallistui Save Pond Hockey -pipolätkäturnauksen näytösotteluun. Tapahtuma vastustaa ilmastonmuutosta. Järjestäjät ovat huolissaan ulkojääperinteen jatkumisesta ilmaston lämmetessä.

Save Pond Hockey -niminen joukkue kohtasi kello 10.00 alkaneessa näytösottelussa Liiga Climate Champions -joukkueen.

Niinistö, 71, pelasi Save Pond Hockeyn joukkueessa numerolla 17.

Sauli Niinistö vauhdissa Brahen kentällä Helsingissä.

Ottelu päättyi Liiga Climate Championsin voittoon 7–6. Esa Tikkanen teki voittomaalin jatkoajalla. Niinistö ei saanut maalitiliään auki.

Joukkueet koostuvat NHL:n ja Liigan alumneista, Naisten Liigan pelaajista ja olympiamitalisteista.

Niinistön joukkueessa pelaasivat myös Niklas Hagman, Sean Bergenheim, Jarkko Ruutu, Minttu Tuominen, Ville Leino, Esa Pirnes, Tomi Mäki, Tiia Reima, Tommi Santala, Roland Carlsson ja Caroline Shaunessy.

Save Pond Hockeyn joukkueessa oli mukana monta tunnettua ex-jääkiekkoilijaa.

Liiga Climate Championsin riveissä viilettivät Tikkanen, Jere Lehtinen, Toni Lydman, Annina Rajahuhta, Ilkka Mikkola, Toni Mäkiaho, Saara Niemi, Mika Kortelainen, Tommi Kovanen, Tony Salmelainen ja Johanna Kemppainen.

Niinistö: ”Tämä peli on herättämistä”

Niinistö vastasi tapahtuman järjestäjän kysymyksiin ennen ottelun alkua.

Mikä on paras pipolätkämuistosi?

– Muistoja on useita viimeisen 60 vuoden ajalta. Kaikkein paras muisto on se, joka toistuu täällä. Olla mukana jäällä hyvässä pelissä.

Miksi tämä tapahtuma on tärkeä?

– Se liittyy tietenkin siihen, että yritetään välttää se, että seuraavat kisat olisivat ensi talvena uimapuku päällä. Ilmastonmuutos etenee. Kaikki mitä sen eteen voidaan tehdä, kannattaa tehdä. Tämä peli on sen herättämistä. Vaikka kyllä me kaikki Suomessa olemme heränneet, kun talvi on pelkkää syksyä.

Kuka voittaisi pipolätkäpelissä: sinä vai Lennu?

– Ei ole kokeiltu. Minulla on itsesuojeluvaistoa niin paljon, että pidättäydyn kokeilemasta.

Lennu on presidentti Niinistön ja hänen puolisonsa Jenni Haukion koira.

Tikkanen: ”Kunhan ei satuta itseään”

Järjestäjän edustaja kysyi Niinistön vastapuolella pelanneelta Tikkaselta näytösottelun alkuvaiheessa, että kannattaako presidentin pitää päänsä pystyssä ottelun aikana.

– Näin se menee. Kunhan ei satuta itseään, entinen NHL-pelaaja vastasi.

Niinistö on osallistunut jääkiekon näytösotteluihin myös aiemmin. Viime vuonna hän pelasi samassa tapahtumassa muun muassa takavuosien kiekkotähtien Jari Kurrin ja venäläisen Vjatsheslav Fetisovin kanssa.

Niinistö on nähty ulkojäillä jo aiemmin myös tänä vuonna.

Niinistö kävi tammikuussa pelailemassa Käpylän liikuntapuistossa. Pelikaverit kehuivat presidenttiä hyväksi ja maalinnälkäiseksi pelaajaksi.

Save Pond Hockey -pipolätkäturnaus järjestetään Helsingissä kuudennen kerran. Turnauksia on tänä vuonna viidessä muussakin kaupungissa.

Helsingissä mukana on kaikkiaan 40 joukkuetta, joissa pelaajia yhteensä yli 350. Tuotot turnaus- ja sponsorimaksuista ohjataan paikallisiin ilmastoprojekteihin.