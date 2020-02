Jan Vapaavuori suomi Joel Harkimoa Garden Helsinkiä koskevasta puheesta – nyt Harkimo vastaa: ”Mä en tiedä, mistä tämä tuli”

HIFK:n Garden Helsinki -areenahanke eteni keskiviikkona Helsingin kaupunginvaltuustossa. Kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ruoti valtuutettu Joel Harkimoa Twitterissä.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkoillalla Garden Helsinki -monitoimihallihanketta koskevan asemakaavan muutoksen. Töölöön Nordenskiöldinkadun varrelle suunnitteilla oleva halli vetäisi yli 10 000 katsojaa, ja lisäksi sen yhteyteen rakennettaisiin muun muassa liiketiloja ja asuntoja. Hankkeen taustalla on Helsingin IFK.

Uudesta hallikompleksista on Helsingissä keskusteltu jo vuosien ajan. Kommentoinnin kuumentumista tuoreimpien tapahtumien valossa ei tarvinnut odotella kauan.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) kommentoi valtuuston käymää keskustelua hankkeesta myöhään torstain vastaisena yönä. Pormestari twiittasi aiheesta kello 00.11. Vapaavuoren osoittama kritiikki kohdistui kaupunginvaltuutetun Joel Harkimon (liik) puheenvuoroon kokouksen yhteydessä.

– Valtuuston Garden-keskustelun hupaisimman puheenvuoron käytti Liike Nytin Joel Harkimo kysyessään mihin tarvitaan Gardenia kun meillä on jo Hartwall Areena? Niinpä, kilpailu on hyväksi kunhan ei häiritse mun tai mun kavereiden bisneksiä? Missä usko markkinatalouteen? Vapaavuori kirjoitti.

Jos twiitti ei näy oikein, voit katsoa sen täältä.

IS tavoitti Harkimon torstai-iltana. Valtuutettu ihmetteli Vapaavuoren kommenttia.

– Mä en oikeastaan tiedä, mistä tämä tuli. Mä käytin kokouksessa oman puheenvuoroni ja toin ilmi, että on hienoa, että Helsinkiin tuetaan ja toteutetaan lisää tapahtuma-areenaa tai urheiluareenaa koskevia hankkeita. Itse yrittäjänä jopa toivon, että näin olisi! Valtuutettuna yksi tehtävä kuitenkin on olla kriittinen ja kyseenalaistaa, millainen rahoituskuvio tämän kokoisen hankkeen taustalla on, Harkimo kuvaili keskiviikkoillan kokouksessa käydyn keskustelun kulkua.

– Hanke etenee nyt valtuustotasolla, mutta julkisuuteen ei ole vielä esitetty tietoa sen rahoituksesta tai käyttötaloudesta. Mun mielestä se oli relevantti asia kysyä, ja pormestari otti siitä sitten koppia, hän jatkoi.

Harkimo ei ole vastannut Vapaavuorelle Twitterissä, eikä omien sanojensa mukaan aiokaan. Hän ole halunnut ottaa kommenttiin enempää kantaa.

Vapaavuori kysyi twiittinsä päätteeksi, missä on Harkimon usko markkinatalouteen.

Onko sitä?

– Kyllähän mä uskon aina vapaaseen markkinaan, ja puhun ylipäätään yrittäjien näkökulmasta vapaan markkinatalouden puolesta. En tosiaan tiedä, miksi pormestari sitä epäilee. Se ei mun mielestä ole relevanttia, eikä liity mun puheenvuoroon, Harkimo totesi huvittuneen oloisena.

Harkimon mukaan Garden Helsingin seuraavat vaiheet ovat kaavan hyväksynnän jälkeen hankkeen vetäjien eli käytännössä HIFK:n kontolla. Kaupunginvaltuutettu korostaa olevansa hankkeen kannalla ja vaikuttaa kaikin puolin tyytyväiseltä sen toteutumisen etenemiseen.

– Hyvä, että hanke vietiin läpi. En ole missään vaiheessa puhunut sitä vastaan, ja hyvin mielelläni kannatan sen etenemistä tulevaisuudessakin. Valtuutettuna otan siihen toki kantaa jatkossakin, mutta en halua tai hae tässä kuitenkaan mitään roolia.

Keskustelu HIFK:n hallihankkeesta alkoi vuoden 2012 loppupuolella, jolloin seura ilmoitti kaavailevansa Töölönlahden rantaan Mäntymäen kentälle Helsinki Garden -nimellä kulkevaa areenakokonaisuutta. Seura julkisti tuolloin suunnittelevansa areenan yhteyteen hallin 11 000 katsojalle sekä muun muassa hotelli-, ravintola- ja muita vapaa-ajan palveluita. Kaudelle 2016–17 valmistuvaksi aiottu, 350–400 miljoonan euron hanke tiedotettiin rahoitettavaksi täysin yksityisin varoin. Sittemmin hankkeen toteutuspaikaksi siirtyi pohjoisempi sijainti.

Joel Harkimon voidaan nähdä linkittyvän areenakeskusteluun HIFK:n entisen pääkilpailijan Helsingin Jokerien, seuran kotiareenan Hartwall-areenan sekä areenan entisen omistajan ja Jokereita noin 28 vuoden ajan johtaneen isänsä Harry ”Hjallis” Harkimon kautta. Toteutuessaan Garden Helsinki olisi selkeä kilpailija Hartwall-areenalle urheilu- ja tapahtuma-areenana. Harkimo myi Hartwall-areenan venäläissuomalaisille liikemiehille 2013.

Jokerit taas omistaa pitkäaikainen seura- ja kiekkolegenda Jari Kurri, joka on toiminut seuran general managerina kaudesta 2013–14 lähtien.

Lue lisää: Harry Harkimo myi Jokerit Jari Kurrille

Joel Harkimo toimi aiemmin Jokerien tapahtumakoordinaattorina, mutta ei toimi seurassa enää. Harkimo nousi Helsingin kaupunginvaltuustoon vuonna 2017 kokoomuksen listoilta, mutta liittyi viime vuonna Liike Nytin ryhmään. Harkimo toimii valtuuston tehtävien rinnalla muun muassa Starsquad-tapahtumaorganisaatiossa.

Garden Helsinki on yksityisellä rahoituksella toteutettava hanke, johon kuuluu muun muassa liiketilojen ja asuntojen rakentamista. Monitoimiareena on suunniteltu maanalaiseksi, ja sitä koskeva kaava kattaa Eläintarhan puiston pohjoisosan puistoalueita sekä urheilu-, katu- ja pysäköintialueita. Aiemmin hankkeen puolesta ovat äänestäneet kaupunkiympäristölautakunta sekä kaupunginhallitus. Sitä on vastustanut ennen kaikkea vasemmistoliitto. Valtuuston kokouksessa käydyn keskustelun päätteeksi kaavasta äänestettiin ja se hyväksyttiin äänin 70–12.