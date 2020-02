Pelaaja-agentti valotti kivessyöpään sairastuneen Kristian Näkyvän tilannetta – esitti yhden toiveen pelaajan puolesta

Kristian Näkyvä on säilyttänyt positiivisen mielen syöpädiagnoosinsa jälkeen.

Agentin mukaan Näkyvä on luottavainen tulevan hoitoprosessin suhteen.

Jääkiekkoilija Kristian Näkyvä, 29, sairastaa kivessyöpää. Näkyvän Ruotsin liigassa pelaava seura Örebro kertoi pelaajansa sairastumisesta tänään keskiviikkona verkkosivuillaan.

IS tavoitti shokkiuutisen saaneen Näkyvän pelaaja-agentin, ACME-toimiston Simo Niirasen. Hän kommentoi asiakkaansa tilannetta tämän suostumuksella.

– Kristian on positiivisella fiiliksellä ja hyvin luottavainen tulevan hoitoprosessin suhteen, Niiranen kertoi Ilta-Sanomille.

Näkyvä leikataan huomenna torstaina, minkä jälkeen tiedetään tarkemmin hoidon etenemisestä. Örebro ei usko Näkyvän pelaavan enää tällä kaudella.

– Nyt Näkyvä toivoo että hänen yksityisyyttään kunnioitetaan tässä tilanteessa, Niiranen sanoi.

29-vuotias puolustaja pelaa nyt toista kauttaan Örebrossa. Hän on aiemmin pelannut Ruotsissa myös Luleåssa ja Lingköpingissä. Lisäksi Näkyvä on pelannut yhden kauden Pohjois-Amerikassa AHL:ssä Milwaukee Admiralsissa. SM-liigassa Bluesia ja JYPiä edustaneelle puolustajalle on kertynyt 23 maaottelua.

Syöpäjärjestöjen mukaan kivessyöpä on nuorten miesten yleisin syöpätyyppi. Suomessa sairastuneiden määrä on viisinkertaistunut 40 vuodessa.

Tunnettuja tapauksia riittää myös urheilun piiristä. NHL-jääkiekkoilijoista Vegasin Shea Theodore ja Arizonan Phil Kessel ovat jatkaneet uraansa diagnoosin jälkeen. Pyöräilijöistä kivessyöpää ovat sairastaneet Lance Armstrong ja Ivan Basso. Yhdysvaltalaisuimari Eric Shanteau toipui sairaudesta kaksiin olympiakisoihin.