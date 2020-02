Vuoden 1995 maailmanmestari Ari Sulander ryhtyi yrittäjäksi ja löysi uuden ammatin – ”Kissa on juuri uunissa”

Vuoden 1995 MM-kultavahti Ari Sulander ryhtyi lemmikkieläinten hautausurakoitsijaksi Oulussa.

Vuoden 1995 maailmanmestari, kaksinkertainen MM-hopeamitalisti, olympiapronssimitalisti ja nelinkertainen Suomen mestari Ari Sulander on löytänyt itselleen uuden ammatin jääkiekkouran jälkeen.

Nykyisin 51-vuotias Sulander on reilut puoli vuotta pyörittänyt lemmikkieläimille tarkoitettua pieneläintuhkaamoa Oulussa Maikkulan yrityskylässä.

Sulanderin uudesta ammatista kertoi ensimmäisenä Kaleva.

Lemmikkieläimet tulevat Sulanderin yritykseen joko suoraan omistajilta tai eläinlääkäriasemien kautta. Yrityksen toimitilasta löytyy myös erillinen hiljentymishuone halukkaille.

Sulander saattelee viimeiselle matkalle kaikki kotieläimet eläinlajista riippumatta: kissat, koirat ja muut.

– Kaikki alle 90-kiloiset eläimet on mahdollisuus tuhkata. Juuri nyt on kissa uunissa, Sulander sanoi maanantaina, kun Ilta-Sanomat tavoitti entisen huippumaalivahdin työn touhussa.

– Elokuussa aloitin työskentelyn, mutta prosessi yrityksen perustamiseksi alkoi jo viime vuoden joulukuussa, Sulander kertoi.

Eläinrakkaaksi ihmiseksi tunnustautuva Sulander kertoi idean yrityksestä syntyneen keskusteluista ystäviensä kanssa.

– Jokaista lemmikinomistajaa kohtaa jossakin vaiheessa suuri suru, kun on aika jättää rakas lemmikki viimeiselle matkalle. Ystävien kautta kuulin, että tarvetta tällaiselle yritykselle olisi. Oulusta oli kuljetettu kotieläimiä tuhkattavaksi aina Rovaniemelle saakka.

Helsingissä kasvanut ja varttunut Sulander on asettunut Sveitsin-pelivuosiensa ja parin Helsingissä valmennetun vuoden jälkeen Ouluun vaimonsa Kaisun kotiseudulle.

Jo Sveitsissä asuttujen vuosien aikana (1998–2013) Sulander etsi sopivaa mahdollisuutta ja paikkaa koirahoitolan perustamiselle.

– Jo Sveitsissä etsimme taloa, johon voisi perustaa koirahoitolan. Meillä oli koiria, ja niitä oli aina tosi vaikea saada hoitoon, kun olimme lähdössä lomalle. Asia jäi tavallaan jäi vähän unholaan, mutta kun muutimme Ouluun kolme vuotta sitten, työskentely eläinten parissa heräsi uudelleen henkiin, Sulander taustoittaa.

Entinen huippumaalivahti on toiminut uudessa ammatissaan reilun puolen vuoden ajan.

Sulander on huomannut, että viimeisten jäähyväisten jättäminen lemmikille on hyvin koskettava hetki – myös Sulanderille itselleen.

– Olen tavannut työn yhteydessä monia erilaisia ihmisiä. Toisille viimeisten jäähyväisten jättäminen on hivenen helpompaa, toisille vaikeampaa. Kiintymys lemmikkieläimeen on vahva, ja vaikka kyseessä eläin onkin, se on monelle hyvin läheinen perheenjäsen, Sulander kuvaa.

– Minullakin on tilanteessa joskus vaikeaa, ja itku meinaa tulla...

Sulander kertoo, että joskus asiakas haluaa tuhkauksen jälkeen lemmikkinsä uurnan itselleen muistoksi tai pienen nokareen tuhkaa esimerkiksi muistokoruun.

– Tällöin kyseeseen tulee yksilötuhkaus, jolloin lemmikki tuhkataan yksinään. Toinen vaihtoehto on muistotuhkaus, jolloin useampi lemmikki tuhkataan samaan aikaan ja tällöin uurnat viedään muutaman kilometrin päähän Sanginsuuhun eläinten hautausmaalle ja siellä olevaan yrityksen hoitamaan muistolehtoon. Muistolehtoon on mahdollista saada lemmikille oma muistolaatta, Sulander kuvaa.

Lemmikkien omistajille on tarjolla muistokoruja.

Jääkiekkoakaan maailmanmestarimaalivahti ei ole hylännyt. Sulander toimii nykyään Kiimingin Kiekko-Poikien vuonna 2006 syntyneiden poikien päävalmentajana.

– Ajauduin hommaan vähän vahingossa. Vaimon poika pelasi joukkueessa, ja valmentaja lähti armeijaan, joten paikka aukesi vahingossa. Halusin kuitenkin tuoda oman tieto-taitoni pojille, Sulander sanoo.

Miten pojat ovat suhtautuneet, kun yhtäkkiä valmentajana olikin maailmanmestari?

– Varmaan ihan hyvin. Eivät pojat varmaan sellaista mieti, heille olen vaan ”Sulo”, joka valmentaa. Ehkä silloin pojat huomioivat vanhoja juttuja, jos peliurastani kirjoitetaan jossakin, Sulander naurahtaa.

Vuoden 1995 maailmanmestari vaikuttaa myös Kiimingin Kiekko-Poikien vuonna 2006 syntyneiden poikien päävalmentajana.

Suutari on siinä mielessä päässyt lestistään, että Sulander ei keskity joukkueessa maalivahtivalmennukseen, ei juuri edes sivusilmällä.

– Joukkueessa on omat maalivahtivalmentajat. Minulla on 20–30 kenttäpelaajaa, joita yritän katsoa koko ajan. Siinä on tarpeeksi, Sulander hymyilee.

Sulanderin valmentama joukkue pelaa D-juniorien aluesarjaa, ja pelimatkoja on Kajaania, Rovaniemeä ja Kuusamoa myöten.

– Ihan hyvin on mennyt. Laskin juuri, että käytän jääkiekkoon 30 tuntia viikossa ja siihen vielä omat työt päälle. Vielä olen saanut soviteltua kaikki yhteen!

Myös Sulanderin oma poikakin pelaa edelleen. Sveitsin juniorimaajoukkueissakin pelannut Santtu Sulander, 26, edustaa kakkosdivisioonassa pelaavaa Viikinkejä.

– Ihan kiva, että poika jaksaa pelata vielä. Hän valmistui hiljattain fysioterapeutiksi ja pelaa enää sillain puolitosissaan.