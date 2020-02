Kommentti: Tahmeaa ja tehotonta, Leijonat – vain harva pelaaja nosti osakkeitaan MM-kisoihin

Ruotsin EHT-turnaus oli Leijonilta pelillisesti sekava ja muutenkin kokonaisanniltaan köyhä näytelmä, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Leijonien Ruotsin EHT-turnauksesta ei jää jälkipolville sykähdyttäviä tarinoita kerrottavaksi.

Mitäänsanomaton neljän päivän mittainen turnaus päättyi Leijonilta tylyyn 1–5-tappioon Ruotsille sunnuntaina Globenin kuplapyhätössä. Leijonien turnaussaldo oli nihkeä: yksi voitto ja kaksi tappiota.

Kokonaisuutena turnauksesta jäi valju kuva. Niin joukkuepelaamisen kuin yksilöiden tasolla.

Jukka Jalosen luotsaamaan joukkueeseen oli valittu tukku potentiaalisia pelaajia, jotka ovat tänä keväänä isossa näyteikkunassa kevään MM-kisoja ajatellen. Ruotsin-turnauksessa harva näistä pelaajista ainakaan nosti osakkeitaan. Joidenkin kohdalla MM-näkymät voi lopullisesti haudata.

Siinä missä kauden ensimmäinen EHT-turnaus Helsingissä oli jämäkkää ja ammattimaista tekemistä kauttaaltaan, Ruotsin EHT-turnaus oli Leijonilta pelillisesti sekava ja muutenkin kokonaisanniltaan köyhä näytelmä.

Kahdet kasvot

Turnauksen kaksi ensimmäistä ottelua näytti Leijonista kaksi eri puolta.

Torstain avausottelu Venäjää vastaan oli kauttaaltaan ehjä esitys. Jori Lehterän johtama ykkösketju asetti nuotin heti ensimmäisessä vaihtokierrossa ja näytti tuloksenteon mallia heti alussa. Vahva ja tehokas alku toi tarvittavaa puskuria ja oikeastaan tappoi ottelun jo alkuunsa.

Useilla U20-pelaajilla kuorrutettu Venäjä oli varsin heppoinen vastustaja tiiviisti pelannutta Suomea vastaan. Isot pisteet on erityisesti annettava Leijonien viisikkopuolustukselle, joka teki HIFK-vahti Frans Tuohimaan iltapuhteesta miellyttävän.

Venäjä-peli oli Frans Tuohimaalle miellyttävä.

Yhden välipäivän ja Tukholmaan siirtymisen jälkeen Globenin askissa nähtiin laiskanpulskea leijonalauma.

Lauantain Tshekki-ottelu meni Leijonilta ohi. Lounasaikaan puolityhjän katsomon edessä pelattu kevyttempoinen ottelu ei ollut tasapainoisinta ja sykähdyttävintä leijonalätkää tämän kauden osalta.

Kun lataus ei ollut aivan tapissa, 5–5-pelistä puuttui tarvittava terävä flow ja huolellisuus. Tämä näkyi muun muassa heikkoina syöttöinä ja ylivoimapelin verkkaisuutena.

Tshekki oli kaikessa tekemisessä jämäkämpi, huolellisempi ja äijämäisempi joukkue. Tätä Tshekki on tehnyt läpi kauden. Perinteisesti Tshekki ei ole juhlinut EHT-turnauksissa, mutta tällä kaudella kokeneilla ja rutinoituneilla pelaajilla vuorattu joukkue on vakuuttanut turnauksesta toiseen.

Nihkeä päätös

Samaa ei voi sanoa Leijonista.

Turnauksen pääkamppailuun Ruotsia vastaan oli ladattu isoimmat odotukset, mutta arkkivihollisten kohtaamisesta tuli nihkeä ja turhauttava päätös Leijonien viikonlopulle.

Lähtö otteluun oli ihmeen verkkainen, mikä myös kostautui saman tien. Joukkueiden välillä oli alussa iso ero kaksinkamppailuissa, syöttöjen laadussa ja kiekollisen pelaajan auttamisessa. Ei mikään ihme, että Tre Kronor nousi kuskin paikalle ja 3–0-johtoon jo avauserässä.

Tuhnun avauserän jälkeen ottelun kääntäminen aktiivista ja paineistavaa Ruotsia vastaan oli yritteliästä, mutta tehotonta. Leijonat piti kiekkoa ja sai pelattua pitkiä hyökkäyksiä toisessa ja kolmannessa erässä, mutta voitosta pelaamiseen leijonalaumasta ei enää ollut.

Leijonien riveistä ei lopulta löytynyt riittävästi sellaista pelillistä johtajuutta, jota kansainvälisellä tasolla tarvitaan otteluiden kääntämiseen ja tappamiseen.

Tulos uupui

Leijonien ykkössentteri ja seuratuin pelaaja Jori Lehterä väläytteli kolmessa ottelussa, mutta muun joukkueen tavoin otteita vaivasi ailahtelevaisuus. Pietarin SKA:n kokenut tähtihyökkääjä oli Leijonien pelillinen johtaja, joka sai paljon vastuuta, mutta raaka tulos jäi uupumaan.

Lehterä, 32, kuitenkin osoitti, että hän kuuluu suomalaisten europelaajien eliittiin, joka kilpailee keväällä tosissaan MM-kisapaikasta.

Jori Lehterä osoittautui kuuluvansa Euroopassa pelaavien suomalaisten eliittiin.

Myös Tuohimaa, 28, on osoittanut Tshekin- ja nyt Ruotsin-turnauksessa, että hän on vahva ehdokas Euroopassa pelaavista maalivahdeista MM-leiritykseen. HIFK:ssa Tuohimaan kausi on ollut vivahteikas, mutta maajoukkueessa hän on ollut betoninvarma.

Lehterän tavoin maajoukkueeseen palanneista laitahyökkääjä Teemu Pulkkinen aloitti turnauksen räväkästi, mutta hiipui loppua kohti. On vaikea nähdä Pulkkiselle, 28, sopivaa roolia MM-nipussa, kun kisajoukkueen tulosroolit täytetään suurella todennäköisyydellä muilla pelaajilla.

Jobinpostia liigaseuroille

Puolustaja Julius Hongan voi jo laskea ulos MM-kisakuvioista. Pelaaja-identiteettiään edelleen etsivä Honka ei nykyisellään ole käyttökelpoinen vahvistus maajoukkueelle, vaikka kokemusta on kertynyt NHL:stä asti.

Sen sijaan SaiPassa läpimurtokautta pelaava Robin Salo nosti osakkeitaan selvästi. Salo pääsi joukkueeseen varamiehenä, mutta 21-vuotias puolustaja ei ujostellut tippaakaan uran ensimmäisissä A-maajoukkueotteluissa. Salon nimi kannattaa panna mieleen kevättä ajatellen.

Robin Salon nimi kannattaa panna mieleen.

Ruotsin EHT-turnaus toi myös kirvelevää jobinpostia Turkuun, Hämeenlinnaan ja Lahteen. Ruotsi-ottelu jäi kesken kolhuja kokeneilta HPK:n Petteri Nikkilältä, TPS:n Lauri Pajuniemeltä ja Pelicansin Aleksi Mustoselta.

Kolmikosta etenkin kärkipuolustaja Nikkilän, 27, mahdollinen pidempi huili olisi katastrofi Kerholle, joka kilpailee paikasta kuuden parhaan joukkoon. Myös liigakauden komeetan Pajuniemen, 20, poissaolo tekisi ison loven TPS:n hyökkäykseen.

Turhan kova hinta liigaseuroille maksettavaksi yhdestä, sinänsä mitättömästä EHT-turnauksesta.