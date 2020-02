Noora Räty avautui ”peltipurkissa” pelattavien EHT-finaalien järjestelyistä – Naisleijonien pitää kävellä 50 metriä pukukoppiin, jonne kaikki eivät edes mahdu

Naisten jääkiekon olosuhteita on kritisoitu meneillään olevan EHT-finaaliturnauksen aikana.

Maajoukkueen pitkäaikainen ykkösmaalivahti Noora Räty on tuonut moneen otteeseen ilmi epätasa-arvoa ja epäkohtia, joita naispelaajat ja naisten joukkueet ovat kohdanneet ja kohtaavat yhä.

Viimeisimpänä tapauksena Räty toi esiin meneillään olevan Euro Hockey Tour -finaaliturnauksen olosuhteet.

Räty tviittasi aiheesta torstai-iltana.

Naisten jääkiekon maajoukkue pelaa tällä hetkellä EHT-finaaliturnauksessa Eksjön pikkukunnassa Etelä-Ruotsissa. Räty kommentoi viestiketjussa turnauksen olosuhteita kärjekkäästi ja itse Eksjön jäähallia ”peltipurkiksi”, jonka yhteydessä ei ole varsinaisia pukukoppeja.

Pelaajat joutuvat maalivahdin mukaan kävelemään varusteissaan teräsuojat jalassa portaita pitkin monitoimihallin koppeihin. Lisäksi joukkue tarvitsee pienten tilojen takia kaksi koppia.

Myös entinen maajoukkuehyökkääjä Venla Hovi osallistui keskusteluun vertaamalla naisten pelin arvostusta Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä.

– Tällaiset ovat olosuhteet naiskiekossa kun Euroopan parhaat maat kohtaavat. Katsoin juuri Usa-Kanada pelejä, joissa änäri tunnelma ja puitteet, pelit lisäksi telkkarissa, Hovi tviittasi.

Maajoukkue harjoituksissa Eksjössä aiemmin tällä viikolla.

Naisten maajoukkueen joukkueenjohtaja Tiina Karinen on joukkueen mukana Ruotsissa. Karinen kuvaili IS:lle Eksjötä kauniiksi ja hotellia, jossa joukkue majoittuu, hienoksi ja toimivaksi.

Joukkueenjohtaja huomauttaa, että kunkin järjestävän maan jääkiekkoliitto, tässä tapauksessa Ruotsin, on vastuussa maajoukkueturnausten olosuhteista.

– Ruotsin liitto on tehnyt tässä päätökset. Ei me saada etukäteen mitään kuvamateriaalia tiloista tai muusta. Kyllä me luotetaan, että järjestelyt on hyvät. Samalla tavalla toimimme myös Suomessa, kun turnauksia ja joukkueiden majoitusta järjestetään, Karinen totesi.

Suomessa naisten turnaukset järjestetään useimmiten Vierumäen urheiluopistolla, missä on Karisen mukaan huippuolosuhteet harjoittelulla ja turnauksille.

Noora Räty harjoituksissa Espoossa viime kevään MM-kisojen alla.

Karinen oli myös tietoinen olosuhteita kohtaan nostetusta kritiikistä, mutta ei todennut turnauksen puitteita riittämättömiksi.

– Tämä on yksittäisen pelaajan kommentointia, enkä ota siihen kantaa, Karinen viittasi Rädyn kommentteihin.

– Nyt pelataan täällä, ja seuraavassa (turnauksessa) on sitten taas toisin.

Maajoukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen ei halunnut antaa keskustelun viedä tilaa itse turnaukselta.

– Kaikilla on omat mielipiteensä, ja niitä myös kunnioitetaan. Nooralla on myös omansa, ja hän ilmaisi sen. Meillä on tänään peli, ja me keskitytään nyt siihen, Mustonen painotti perjantain ottelun alla.

Liikunnassa ja urheilussa sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta puhunut ja sen eteen töitä tehnyt Mustonen tuo kuitenkin esiin, että ilmiöstä on tärkeää puhua.

– Positiivisia asioita on tapahtunut, ja suunta on nykyään ylöspäin. Mutta siitä käytävä keskustelu on parempi tehdä oikealla hetkellä ja oikealla foorumilla, Mustonen korosti.

Pasi Mustonen on luotsannut naisten maajoukkuetta vuodesta 2014.

Suomi voitti Eksjössä Ruotsissa meneillään olevan EHT-finaaliturnauksen ensimmäisessä ottelussa keskiviikkona Saksan luvuin 3–1. Suomen maaleista vastasivat Rosa Lindstedt, Sanni Hakala ja Susanna Tapani. Maalilla pelasi Eveliina Suonpää.

Pelit jatkuvat perjantaina Sveitsiä vastaan. Mikäli Suomi voittaa, etenee se turnauksen finaaliin, jonka vastustaja selviää perjantain toisen ottelun jälkeen. Turnauksen päätösottelut pelataan lauantaina Ruotsin Tranåsissa.