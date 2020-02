Ainutlaatuista kuvaa Pohjois-Korean jääkiekkomaajoukkueesta julki – yksi tilanne sai elokuvantekijän sammuttamaan kamerat

Kanadalainen dokumenttiryhmä pääsi kuvaamaan Pohjois-Korean miesten jääkiekkomaajoukkuetta, kun se valmistautui 2. divisioonan MM-kisoihin vuonna 2017.

Joulukuussa 2019 ensi-iltansa saanut Closing the Gap -dokumentti sisältää ainutlaatuista urheilukuvaa ulkopuolisille lähes suljetusta Pohjois-Koreasta. Ohjaaja Nigel Edwardsin johtama kuvausryhmä sai luvan seurata maajoukkueen harjoituksia maan pääkaupungissa Pjongjangissa.

Lisäksi elokuvantekijät pääsivät maajoukkueen matkaan 2. divisioonan B-ryhmän MM-kisoihin Uuteen-Seelantiin vuonna 2017.

– Pohjois-Korea on kuin kysymysten musta aukko. Maahan matkustaa etsimään vastauksia ja sieltä vain palaa lisäkysymysten kera, Edwards kertoi CBC:lle.

Elokuvassa nähdään, kuinka Pohjois-Korean maajoukkue harjoittelee parhaat päivänsä nähneessä hallissa ja käyttää vanhoja varusteita. Kiekko-opitkin ovat peräisin suoraan Neuvostoliiton Punakoneen muutaman vuosikymmenen takaisesta pelikirjasta.

Ohjaaja Edwards kertoi South China Morning Postille, ettei halunnut elokuvassa suoraan puuttua Pohjois-Korean poliittisiin tai taloudellisiin oloihin.

– Pohjois-Koreassa kaikki on vaikeaa ja vaatii aikaa. Meidän oleskelumme maassa oli jo itsessään poliittista, joten emme halunneet eikä meidän tarvinnut lisätä mitään ulkopuolista materiaaliimme. Pelaajien ja joukkueenjohdon luottamuksen saavuttamien oli vaikeaa, Edwards sanoi.

Diktaattori Kim Jong-unin asema tulee selväksi jo pelaajahaastatteluissa, joissa kiekkoilijat kertovat halustaan voittaa kultaa ”kunnioittaakseen suurta johtajaa”.

Video: Closing the Gap -dokumentin traileri.

Yksi elokuvantekijöiden todistama hetki oli sellainen, joka sai heidät panemaan kamerat piiloon. Kun joukkueen päävalmentaja jätti pelaajansa ilman valvontaa Uudessa-Seelannissa, moni heistä käytti tilaisuuden hyväkseen. Pelaajat ryyppäsivät olutta ja juoksivat joukkueen hotellin käytävillä ilman paitaa.

– Jos olisin kuvannut tilanteen ilman valmentajan tai joukkueenjohdon lupaa, pelaajat olisivat joutuneet vaaraan, Edwards sanoi CBC:lle.

Edwardsin mukaan jääkiekkoilijat ovat kuitenkin lopulta hyvin samanlaisia ihmisiä, olivat he sitten kotoisin Pohjois-Koreasta tai Kanadasta.

– He haluavat vain voittaa. He ajattelevat perheensä ja maansa parasta, ihan kuin kuka tahansa maajoukkuetason urheilija. Pelaajille pääsy maajoukkueeseen on jo suuri voitto. Sen ansiosta he ovat saaneet tuoda perheensä Pjongjangiin.

Pohjois-Koreassa elintasokuilu kohtuullisen hyvinvoivan Pjongjangin ja rutiköyhän muun maan välillä on valtava.