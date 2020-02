Monesti oma napa tai oman yhteisön etu nousevat keskiöön. Ilmastopuheilla on tavattoman helppo ratsastaa, kirjoittaa Marko Lempinen.

Ilmastonmuutokseen vedotaan nykyään miltei kaikessa ja kaikkialla. Eikä siinä mitään, se onkin tärkeä, relevantti ja huolestuttava teema. Kokonaan toinen juttu on, yrittävätkö valtaa pitävät ajaa ympäristöystävällisillä puheillaan enemmän omia intressejään kuin aidosti parantaa ilmastonäkymiä.

Väitänpä, että monesti oma napa tai oman yhteisön etu nousevat ajattelun keskiöön. Ilmastopuheilla on tavattoman helppo ratsastaa.

Jääkiekko on Suomen suosituin urheilulaji, ja erilaiset jääurheilumuodot ovat jo vuosikymmenten ajan innostaneet suomalaisia. Jos nyt sitten puhutaan Suomessa olevien jäähallien uudistamisesta nykyistä energiatehokkaammiksi ja siten ympäristöystävällisemmiksi, niin varmasti asia on jo ollut erilaisissa palavereissa esillä. Suomen jääkiekkoliitto on kiinnittänyt asiaan huomiota ja tehnytkin asioille jotain, kuten jäähalliasiamies Jukka Tenhunen väittää.

Mutta.

Uskon erityisesti Kalervo ”Kale” Kummolaa, Suomen jääkiekkohistorian suurinta mielipidevaikuttajaa. Vaikka Kummola vetäytyi liiton puheenjohtajuudesta jo 2016, hän on tarkasti kartalla siitä, mitä lajiliiton kulisseissa puuhataan. IS:n selvityksen mukaan Kummola on ollut oma-aloitteisesti energiatehokkaiden hallien puolestapuhuja, ja kun Kale sanoo nyt, että ”asialle ei ole tehty tarpeeksi”, kommenttia on syytä pitää uskottavana.

Paljon on siis riittänyt puheita mutta vähemmän tekoja. Jäähallien rakentamisesta tai saneeraamisesta päättäviä kuntavaikuttajia ei ole pystytty vakuuttamaan. Leka on jäänyt iskemättä pöytään.

Ilmastonmuutosteemassa kaksinaismoralismi kukkii. Syytetään muita ilmastorikkeistä, mutta kun syyniin pitäisi asettaa omat ympäristöteot, alkaa selitysten kierre. Poliitikot, jos ketkä, ovat tämän uuden ilmiön tyypillisimpiä ilmentymiä.

Hiljattain sain kuulla, että jäähallitoimintaa pyörittävissä yhtiöissä, kenties kunnissakin, olisi jopa ärsyynnytty yritykseen, joka tarjoaa energiatehokkaita jäähalliratkaisuja. Eräästä jäähalliyhtiöstä oli ykskantaan todettu: ”Miksi ihmeessä yritätte tulla polkemaan jäähallien käyttövuokramaksut alas?”.

Energiatehokkuus voisi olla yksi tehokas lääke jäähallien vuoromaksujen pienentämiseen, mutta harrastajien ääniä ei kuulla. Kabineteissa ajatellaan mieluummin rakennus- ja investointikustannuksia kuin käyttökustannuksia ja ilmastotekijöitä.

Ilmastonmuutos jää bisneksen varjoon.