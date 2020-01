Aikuinen valmentaja haukkui junnutuomaria jääkiekko-ottelussa – Veikka, 11, passitti huutelijan katsomoon

11-vuotias Veikka Karjalainen on toiminut tuomarina muutaman kerran.

Nuori tuomari Veikka Karjalainen lähetti epäasiallisesti käyttäytyneen valmentajan katsomoon.

11-vuotiaalle Veikka Karjalaiselle riitti, kun epäasiallisesti käyttäytynyt valmentaja huusi, haukkui ja arvosteli kaikkia hänen vihellyksiään 9-vuotiaiden leijonaliigan ottelussa tammikuussa Raahessa. Tuomarina toiminut Veikka passitti lopulta huutelijavalmentajan katsomoon.

– Se oli ihan törkeää ja asiatonta huutelua, Veikka kertoo Ilta-Sanomille.

Valmentajalle ei tuntunut kelpaavan mikään Veikan tuomioista. Joko vihellykset olivat huutelijan mielestä vääriä, tai sitten Veikka jätti jotain puhaltamatta.

Veikka kuunteli huutelua ensimmäisen erän. Erätauolla hän toimi täysin erotuomariprotokollan mukaisesti ja varoitti valmentajaa.

– Sanoin hänelle, että jos huudat vielä kerrankin, niin lähdet ulos.

Varoitus ei tehonnut. Huutelu jatkui. Kenties valmentaja luuli, ettei 11-vuotias tuomari uskaltaisi passittaa häntä katsomoon. Toisen erän alussa Veikka otti valmentajan puhutteluun ja sanoi, ettei peli jatku ennen kuin hän poistuu katsomoon.

– Vähän hän yritti panna vastaan. Sitten sanoin, että nyt lähdet. Sitten hän lähti, Veikka sanoo.

Veikka Karjalainen tykkää tuomaroinnista, mutta mieluummin hän pelaa itse.

Veikka on itse pelannut jääkiekkoa seitsemän vuoden ajan eikä ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Tuomarina hän on toiminut muutaman kerran aiemminkin, eikä mitään ongelmia ole ollut. 9-vuotiaiden leijonaliigassa ei lasketa edes sarjapisteitä.

– Omat valmentajani eivät ole koskaan tuollaista tehneet. Eivätkä varmasti tee jatkossakaan!

Tuomarointi jatkuu

Ikävä episodi ei onneksi vaikuttanut Veikan intoon toimia tuomarina.

– Ei yhtään. Ei silti ole kivaa, että nuorille tuomareille huudetaan. Se on niin, että pelaajat pelaajat, valmentajat valmentavat ja tuomarit tuomitsevat. Sellaiset terveiset haluaisin lähettää valmentajalle, Veikka sanoo tomerasti.

Veikka sai ottelun jälkeen tunnustusta teostaan. Monet ottelua seuranneet aikuiset sanoivat hänelle, ettei tuollaista huutelua tarvitsekaan kuunnella. Veikan isä Mikko Karjalainen oli ylpeä pojastaan.

– Jälkikasvu osaa suhtautua asioihin todella asiallisesti, Mikko Karjalainen sanoo.

Veikka aikoo suostua tuomariksi jatkossakin ”heti kun pyydetään”. Mieluummin hän kuitenkin pelaa itse.

Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Raahen Seutu.

Raahen Seudun mukaan Jääkiekkoliitto on saanut tapauksesta raportin ja Pohjoisen aluepäällikkö Matti Anttila odottaa vastinetta aitiosta poistetun valmentajan seuralta.

– Osa ihmisistä kokee, että he voivat huudella mitä sattuu junnuille tai aikuisille. Mutta onneksi se ei ole yleistä. Nuoremmissa ikäluokissa on valitettavasti uusia ihmisiä, jotka ovat hyvin innokkaita. Meillä on olemassa nollatoleranssi tällaisiin. Kaikki tapahtumat käydään läpi seuraihmisten kanssa, Anttila sanoi Raahen Seudulle.