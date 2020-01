Yksi erehdys muutti tamperelaisen jääkiekon maiseman pysyvästi – näin Kallu Nummisesta, 80, tuli Tapparan miäs

80 vuotta täyttänyt Tapparan jääkiekkolegenda Kalevi ”Kallu” Numminen kantaa edelleen huolta rakkaasta lajistaan.

On pienestä kiinni, ettei tamperelaisen jääkiekon historia olisi hyvin toisenlainen.

Vuonna 1952 Kalevi Numminen, 12-vuotias pojankoltiainen, oli matkalla kohti Sorsapuiston kenttää. Tuleva Tapparan leganda oli osallistumassa elämänsä ensimmäisiin jääkiekkoharjoituksiin.

Harjoitukset vain olivat Ilveksen.

Nummisen perheen koti oli tuolloin Ilves-henkinen, sillä hänen serkkunsa, jalkapalloilija Esko Valkama edusti Ilves-Kissoja.

– Valmentaja ei jostain syystä koskaan tullut paikalle harjoituksiin, joten palasin pettyneenä kotiin, Numminen kertoo vahvalla Tampereen murteella.

Seuraavana päivänä koulukaverit pyysivät Nummista Tammerfors Bollklubbin eli Tapparan edeltäjän TBK:n harjoituksiin. Siellä valmentaja Jarl ”Jallu” Ohlson oli paikalla.

Hän kirjoitti Nummiselle seuran jäsenkortin, kuten tuohon aikaan oli tapana.

– Siitä asti olen ollut yhden seuran mies.

Kalevi Numminen maaliskuussa 1964.

Yhteensä kahdeksan Suomen mestaruutta: Kolme pelaajana, kolme valmentajana ja kaksi toimitusjohtajana. Yli 100 maaottelua pelaajana sekä yhteensä viidet MM-kisat ja yhdet olympialaiset maajoukkueen päävalmentajana.

Koko suomalaisen jääkiekon valmennuskulttuurin uudistaminen. Menestyksekkään mailatehtaan perustaminen.

Nummisen saavutusten lista on miltei loputon.

Hän itse suhtautuu siihen tamperelaisen vähättelevästi. Turha tästäkään on liian isoa numeroa tehdä.

– Töitä on tehty paljon. Sitä kautta tulokset tulevat, jos tulevat, hän kertoo.

Työnteon merkityksen Numminen oppi jo varhain. Työläisperhetausta ja vaatimattomat olot potkivat eteenpäin, eikä mikään tullut ilmaiseksi.

Pelaajana Nummisen huippupelaajaksi nousun tärkeimmät ominaisuudet olivat hänen nöyrä ja työtä pelkäämätön asenteensa jääkiekkoiluun. Valmentajana hän muutti työnteollaan koko suomalaista jääkiekkoa.

Kalevi Numminen joulukuussa 2013 Pyynikin näkötornissa.

Numminen lopetti pelaajauransa keväällä 1969, vain 29-vuotiaana. Uran viimeiset kaudet olivat olleet Tapparalle heikkoja, ja seuran taloudellinen tilanne oli kehno.

– Jallu Ohlson sanoi, että ”on sinun hommasi laittaa tämä seura kuntoon”, Numminen muistelee kehotusta ryhtyä valmentajaksi.

Vuoden verran hän mietti, mutta teki sitten työtä käskettyä.

Pelaajauran ansiosta pelin lainalaisuudet olivat Nummisen tiedossa. Puutteita oli lähinnä valmennustietouden saralla. Numminen hankkikin itselleen kaiken mahdollisen kirjallisen jääkiekkotietämyksen Suomesta ja ulkomailta. Esimerkiksi venäjänkielistä valmennusmateriaalia hän käänsi suomeksi. Numminen teki myös vierailuja Neuvostoliittoon, Punakonetta mestaroineen Anatoli Tarasovin luokse.

– Kyllä se liittyi haluun oppia lisää. Oli kova tiedonjano sille, miten voisi tulla paremmaksi. Tehtiin kaikkemme sen eteen.

Paremmaksi pystyi 1970-luvun kiekkomaailmassa tulemaan ammattimaistumalla.

Ilveksen ja Tapparan legendoja Koulukadun kentällä. Matti Kaario (vas.), Jyrki Lumme, Kalevi Numminen ja Timo Susi.

Numminen keräsi eri alojen ammattilaisia ympärilleen esimerkiksi fysiikkavalmennukseen. Pelaajatkin pystyivät ottamaan askeleen ammattilaisuuden suuntaan, kun Nummisen ja Mikko J. Westerbergin perustama ja omistama Montrealin mailatehdas vuokrasi Tapparan kolmeksi vuodeksi.

Pelaajat olivat puoliammattilaisina tehtaan palkkalistoilla, mutta saivat käytännössä rahansa pelaamisesta. Se puolestaan mahdollisti aiempaa ammattimaisemman harjoittelun.

Nummisen tavoitteena oli, että vuonna 1975 Tappara palaisi huipulle ja voittaisi mestaruuden. Mestaruus tulikin, ja seuraavan neljän vuoden aikana vielä kaksi lisää. Kaksi kertaa Tappara oli hopealla.

– Mestaruudet olivat tilipäiviä kovalle työnteolle. Kaikki perustui siihen, että olimme harjoitelleet lujaa ja systemaattisesti.

Sen jälkeen suomalaisessa jääkiekossa alkoi käänteentekevä muutos. Tapparan menestys pakotti muut seurat ottamaan mallia tamperelaisista. Jääkiekko oli siihen asti ollut enemmän tai vähemmän talvi- ja amatöörilaji. Numminen teki lajin harjoittelusta ympärivuotista ja ammattimaista.

Suomi-kiekon legendan perintö elää on yhä vahvana Tapparassa – ja sitä kautta suomalaisessa jääkiekossa.

– Jotain tuli tehtyä varmaan oikeinkin, kun Tapparan mestaruuksien määrää katsoo, noin kolmen vuosikymmenen uran seurassa tehnyt Numminen naurahtaa.

Mutta mikä kaikista saavutuksista on Nummiselle, 80, itselleen tärkein?

– Kyllä se on numero 2 Hakametsän katossa. Tapparan jääkiekkohistorian ensimmäinen jäädytetty numero.

– Se on ikuista. Se ei pölyty historiankirjossa, vaan on siellä aina. Sittenkin, kun ukko on haudassa.

Harrastamisen hinta hirvittää

Kalevi Nummisen koko elämä on ollut jääkiekkoa, eikä intohimo lajia kohtaan näytä hiipuvan. Hyväkuntoinen ”Kallu” on yhä tuttu näky Hakametsässä ja Tapparan peleissä.

– En käy jokaisessa Tapparan pelissä, mutta silloin tällöin. Lisäksi seuraan juniorikiekkoa, kun Teppo (poika Teppo Numminen) valmentaa ja hänen poikansa pelaa.

Numminen katselee tyytyväisenä sitä, mihin suuntaan sekä Tappara että suomalainen huippujääkiekko ovat kehittyneet. Mestaruudet ja nuoret NHL-tähdet ovat esimerkkejä siitä, että liitoissa ja seuroissa tehdään hyvää työtä.

Kalevi ja Teppo Numminen toukokuussa 2013, kun Teppo valittiin kansainvälisen jääkiekkoliiton kunniagalleriaan.

Yhdestä suuntauksesta Numminen ei kuitenkaan ole mielissään. Jääkiekon harrastamisen hinta alkaa olla niin kova, ettei läheskään kaikilla ole siihen varaa.

– Se on harmillinen suuntaus, jos kaikki eivät voi harrastaa lajia sen takia, että lisenssit ja muut maksut ovat niin kalliita. Tulevaisuus on kuitenkin nuorissa.

Tämä voi aiheuttaa jatkossa ongelmia myös kotimaiselle huippukiekolle. Kun huipulle tähtäävä massa koostuu vain varakkaiden vanhempien lapsista, niin moni lahjakas nuori putoaa pois ennen kuin jääkiekkoharrastus ehtii edes alkaa.

– Siinä on liitossa ja seuroissa miettimisen paikka, miten se ongelma ratkaistaan. Moni perhe on kovilla nykyisten hintojen kanssa.

Rauno Korpi: ”Rohkea uudistaja”

”Tampereen Tihonovinina” tunnettu 1980-luvun menestysvalmentaja Rauno Korpi vaikenee hetkeksi, kun häneltä kysyy Kalevi Nummisen merkitystä omalle uralleen. Mestarivalmentajan hiljaisuuden syynä on syvä kunnioitus.

– ”Kallu” on niin merkittävä hahmo sekä omalle uralleni että koko suomalaiselle jääkiekolle.

Korpi liittyi Tapparan valmennusryhmään nuorena miehenä vuonna 1973. Heti alkuun liikuntakasvatuksen opiskelija huomasi, että Nummisen johtama Tappara-valmennus ei vieroksunut työntekoa.

Rauno Korpi ja Pispalan portaat.

Jokainen kivi käännettiin vaikka jokaisena päivänä, jos se mahdollisti Tapparan paremman menestyksen.

– Se oli rohkeaa uudistamista. Teimme monenlaista läpimurtoa sekä valmennuksellisesti että koko seuraorganisaation tasolla.

– Ne tunnit, jotka harjoitusten ja pelien ulkopuolelle tehtiin yksilön ja joukkueen kehittämiseksi, olivat uskomattomia. Kallu on ollut aina todella asiakeskeinen, mihin on vielä yhdistynyt huima työmoraali.

Nummisesta tuli Korvelle itselleen valmennuksellinen oppi-isä, mutta keskusteluyhteys oli silti aina kaksisuuntainen. Kovassa nosteessa ollut valmentaja-Numminen suhtautui innokkaasti kaikkiin uusiin asioihin. Myös niihin, jotka tulivat nuoren ja kokemattoman Korven suusta.

– Toisinaan hän näytti vihreääkin valoa ajatuksilleni. Usein hän toki muistutti, että pärekoria kannattaa vähän ravistella, että uusista jutuista jää ylimääräinen turha pois. Siinä hän oli aivan oikeassa, Korpi naurahtaa.

Korpi näkeekin yhdeksi Nummisen suuruuden syiksi sen, että tämä ymmärsi yhteistyön merkityksen. Tapparan legendalla oli nöyryyttä ja oivallusta hankkia tuekseen eri alojen ammattilaisia.

Se oli kokonaan uusi suuntaus sen ajan Suomi-kiekossa.

– Kallu on aina pysynyt persoonalleen rehellisenä. Hän ei ole korostanut tai työntänyt itseään sinne sun tänne, vaikka meriittejä siihen olisi ollut. Muistan, kun jonkun mestaruuden jälkeen lähetimme yhteistyökumppaneillemme kortin. Siinä luki ”Mestaruus on meidän yhteinen. Kiitos”.

– Se kuvaa aika hyvin Kallua. Menestys oli aina yhteinen juttu.