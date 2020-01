Kommentti: Tämän takia Kari Jalonen on paras vaihtoehto TPS:n päävalmentajaksi

Bernistä potkut saanut Kari Jalonen on seuratasolla Suomi-kiekon kovin aktiivikoutsi, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Vain mestaruus kelpaa. Kari Jalonen tiesi tämän, kun hän siirtyi SC Bernin päävalmentajaksi huhtikuussa 2016.

Euroopan suurimpiin seuroihin kuuluvassa Bernissä eletään erilaisessa todellisuudessa kuin monessa muussa eurooppalaisseurassa: kaikki muu kuin kannu katsotaan epäonnistumiseksi.

Suomi-kiekon kultasormiin kuuluvaa Jalosta ei edes pelastanut kaksi mestaruutta ja kolme peräkkäistä runkosarjan voittoa.

Bernin impulsiivisuudestaan tunnettu sikariporras antoi Jaloselle, 60, potkut tiistaina, ja nimesi tilalle Hans Kossmannin.

Jalonen ei kuitenkaan jää tyhjän päälle, sillä hän ehti solmia viime lokakuussa kevääseen 2021 jatkuvan jatkosopimuksen Bernin kanssa.

Potkut ovat valmentajalle aina henkilökohtainen tragedia, mutta muhkea palkka hellittänee mestarivalmentajan kipua.

Nyt suurin kysymys kuuluu, mitä Jalonen aikoo tehdä kevään 2021 jälkeen.

”Ilman muuta kiinnostaa”

Kun Bern ilmoitti Jalosen potkuista, ajatukset harhailivat saman tien Turkuun.

Jalonen on yhdistetty viime kuukausien ajan kulisseissa monissa eri keskusteluyhteyksissä Turun Palloseuraan. Siellä missä on savua, on myös tulta.

On selvää, että Jalosen meriiteillä ja osaamisella varustettu huippuvalmentaja kiinnostaa Turussa, josta hän aikanaan aloitti Hannu Jortikan apulaisena valmentajauransa. Kiinnostus myönnettiin myös TPS:n puolelta heti potkujen jälkeen.

– Ilman muuta kiinnostaa. Tässä on paljon muuttujia ja eri tekijöitä, TPS:n toimitusjohtaja Santtu Jokinen kommentoi Ilta-Sanomille tiistaina.

Jokinen valitsi luonnollisesti sanansa varovaisesti tässä vaiheessa.

TPS menee tämän kauden loppuun kesken kauden Kalle Kaskisen paikalle palkatulla Marko Virtasella, ja ensi kaudella Raimo Helminen hyppää päävalmentajan paikalle.

Kauden 2021–22 päävalmentajan nimeämistä ei tarvitse julistaa tässä ja nyt.

– Kartoitetaan kaikki vaihtoehdot. Kari Jalonen on yksi kandidaatti, mutta ei mikään eksklusiivinen. Tässä on paljon muuttujia. Ei olla tehty mitään päätöksiä vielä. Helminen voi myös jatkaa ensi kauden jälkeen, Jokinen sanoi.

Voi toki, mutta tähän en usko hetkeäkään.

Huipputiimi rakenteilla

On selvää, että Kari Jalonen on aivan eri tason päävalmentaja kuin Raimo Helminen, joka on työllistynyt lähinnä apuvalmentajana omalla valmentajaurallaan.

Helminen, 55, ei varsinaisesti vakuuttanut Nuorten Leijonien päävalmentajana vuodenvaihteen alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa, mutta totta kai Jääkiekkoliiton huippu-urheilujohtaja Rauli Urama antoi turnauksen jälkeen puhtaat paperit Helmiselle MM-projektista.

Mitä muutakaan voisi odottaa? Urama itse hyppää toukokuussa liiton leivistä TPS:n urheilujohtajaksi. Tietenkin hän pumppaa tässä vaiheessa Helmisen renkaita viimeiseen asti.

Uraman TPS-pesti julkaistiin viime marraskuussa, ja samaan aikaan alettiin linjata uudenlaista mallia, jolla prameilla perinteillä koristeltu seura palautetaan huipulle.

Urama puhui painokkaasti seurauudistuksesta, jossa korostuu yhteistyö. Turkuun rakennetaan ”huipputiimiä”. Se alkoi jo siinä vaiheessa, kun Erkka Westerlund liittyi viime syksynä hallitukseen vastaamaan urheilusta.

Kun TPS julkaisi Uraman palkkauksen jälkeen Helmisen kauden 2020–21 kattavan sopimuksen, toimitusjohtaja Jokinen ilmoitti palkkauksen yhteydessä, että ”vuoden sopimus sopii täydellisesti uuden TPS:n rakennusvaiheeseen.”

Kaikesta päätellen Helmisen kausi TPS:ssa on enemmänkin välikausi. Leijonalegendan jälkeen puikkoihin hyppää se päävalmentaja, jonka johdolla rakennetaan TPS:n uutta nousua pidemmällä tähtäimellä.

Tällä hetkellä vapaana ei ole parempaa vaihtoehtoa kuin Kari Jalonen.

Menestys seurannut perässä

Jalosen meriitit puhuvat puolestaan. Seuratasolla hän on Suomi-kiekon kovin aktiivikoutsi.

Minne tahansa KJ on mennyt, joukkue on myös usein menestynyt.

Kokemusta ja jalometallia on karttunut Kärppien ja HIFK:n kaltaisten suomalaisten jättiseurojen riveissä. KHL:n kakkossija Lev Prahassa oli Jaloselta vahva projektityö.

Leijonissa kaksivuotinen painepesti päättyi MM-hopeaan. Kulunut kausi Bernissä oli vaikea, mutta Jalosen aikakaudella Bern juhli kahta Sveitsin mestaruutta. Valmennuksellisesta työnäytteestä käy myös kolme peräkkäistä runkosarjan voittoa.

Jalonen olisi paras vaihtoehto TPS:n uudeksi päävalmentajaksi myös siksi, että hän on tottunut linjaamaan isoa kuvaa.

Tämän takia hänet myös palkattiin aikanaan Berniin. Jalonen haluttiin kehittämään seuraa valmentamisen ohella. Konkariluotsi ehti jättää vahvan jäljen Berniin vajaan neljän kauden aikana.

Ehdottoman valmentajan maineessa oleva oululainen vannoo laadukkaan arkityön, kovan vaatimustason ja kirkkaan arvomaailman nimeen. Jalonen tietää, miten seura otetaan näppeihin – välillä turhan tiukastikin.

TPS:stä on puuttunut Jalosen kaltainen kokenut ja meritoitunut valmentaja, joka on tottunut kirkkaisiin valoihin ja tietää, missä kansainvälinen seurakiekkoilu menee.

Jalosen tasoisen valmentajan palkkaaminen ei tule halvaksi, mutta TPS:n onneksi seurauudistusta rahoittavat Suomen kovatuloisimmat henkilöt.

TPS on hassannut muhkeita resurssejaan viime vuodet välillä järjettömästi. Nyt olisi loistava sauma käyttää euroja tunnustettuun huippuosaajaan.