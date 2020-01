Kari Jaloselle potkut Sveitsin suurseura SC Bernistä!

Jalosen pesti Sveitsissä kesti vajaat neljä kautta.

Sveitsiläisen suurseuran SC Bernin kahdesti Sveitsin mestariksi luotsannut Kari Jalonen on saanut potkut. Seura kertoo asian verkkosivuillaan. Jalosen seuraajaksi on nimetty Hans Kossmann.

Jalonen luotsasi SC Berniä vajaat neljä kautta. Hän luotsasi joukkueen kahdesti Sveitsin mestariksi, keväällä 2017 ja 2019.

Jalonen on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä suomalaisista jääkiekkovalmentajista. Hän on Sveitsin mestaruuksien lisäksi luotsannut Kärpät kolmesti SM-liigan voittoon vuosina 2005, 2007 ja 2008. Keväällä 2011 Jalosen valmentama HIFK juhli SM-liigan mestaruutta. Jalonen on valmentanut myös Suomen maajoukkuetta kahden kauden ajan, joista kevät 2016 päättyi MM-hopeaan.

SM-liigan ja Sveitsin lisäksi Jalonen on valmentanut kolmen kauden ajan KHL:ssä. Viimeisellä niistä Jalosen valmentama Lev Praha eteni KHL:n finaaleihin, mutta ei onnistunut voittamaan mestaruutta.

Tammikuun alkupuolella 60 vuotta täyttänyt Jalonen solmi SC Bernin kanssa lokakuussa jatkosopimuksen, joka olisi ulottunut kevääseen 2021.

SC Bern on tammikuussa pelannut yhdeksän ottelua, joista se on voittanut neljä ja hävinnyt viisi. Kaksi viimeistä otteluaan SC Bern hävisi Geneve-Servette HC:lle sekä HC Davosille. SC Bern on Sveitsin NLA-sarjassa sijalla yhdeksän pisteen päässä SCL Tigersista, joka on viimeisellä pudotuspelipaikalla.

Jalosen seuraaja Kossmann on viimeksi valmentanut kaudella 2018–19 Saksan pääsarja DEL:ssä Grizzlys Wolfsburgia.

SC Bernissä pelaa tällä kaudella suomalaismaalivahti Tomi Karhunen. Lisäksi Jalosen apuvalmentajina ovat työskennelleet suomalaiset Samuel Tilkanen, Jukka Varmanen ja Petri Tuononen.