SM-liigan kuumin komeetta debytoi Leijonissa – näin Jukka Jalonen kuvailee nuorta maalitykkiä

Lauri Pajuniemi on noussut SM-liigan kovimpien maalintekijöiden joukkoon.

Jukka Jalonen valitsi neljä debytanttia Ruotsin EHT-turnaukseen.

Päävalmentaja Jukka Jalonen on kierrättänyt tällä kaudella melko laajaa pelaajarinkiä kauden EHT-turnauksissa.

Marraskuussa pelatun Karjala-turnauksen jälkeen leijonapaitaa on kantanut tukku kiinnostavia uusia nimiä. Helmikuun Ruotsin EHT-turnaus ei ole poikkeus.

Jalosen ja GM Jere Lehtisen nimeämältä pelaajalistalta löytyy laaja kattaus, sillä mukaan valittiin kaksi maalivahtia, kymmenen puolustajaa ja 15 hyökkääjää.

Ryhmään valittiin neljä ensikertalaista: KooKoon puolustaja Oskari Manninen, TPS:n laitahyökkääjä Lauri Pajuniemi, Ilveksen tulokashyökkääjä Matias Maccelli sekä HPK:n laituri Jere Innala.

Pajuniemi, 20, on noussut tällä kaudella SM-liigan kuumimmaksi komeetaksi ja liigan kovimpien maalitykkien joukkoon.

Kolmatta täyttä liigakauttaan pelaava TPS:n kasvatti on paukuttanut 40 ottelussa 23 maalia. Nuorukaisen edellinen ennätys oli viisi maalia.

Pajuniemi kilpailee tiukasti SM-liigan maalipörssin voitosta niin ikään Ruotsin EHT-turnaukseen valitun JYPin Julius Nättisen (26 maalia) kanssa.

– Pajuniemi on innokas nuori mies, jota tuli seurattua jo viime kaudella. Nyt hän on saanut onnistumisten myötä itseluottamusta lisää. Hän on vähän sellainen sniper-tyyppi. Ollut erittäin tehokas ylivoimalla, Jalonen luonnehti.

Jukka Jalonen esitteli Leijonien joukkueen Ruotsin EHT-turnaukseen maanantaina Helsingissä.

Pajuniemi on New York Rangersin viidennen kierroksen varaus kesältä 2018.

– Jääkiekko on hänelle henki ja elämä. Erittäin sitoutunut, motivoitunut ja intohimoinen peluri, jolla tavoitteet ovat korkealla. On ehdottomasti näyttöpaikkansa ansainnut, Jalonen sanoi.

”Paljon hyviä pelaajia”

Matias Maccelli, 19, on ryhmän ainoa pelaaja, joka nähtiin myös vuodenvaihteen nuorten MM-kisoissa Tshekissä.

SM-liigan tulokkaiden pistepörssiä dominoiva turkulainen on ollut tällä kaudella Ilveksen tehopelaajia, mutta nuorten MM-kisoissa Maccelli keräsi myös kritiikkiä, kun tehoja ei tullut odotetulla tavalla.

Jalosen muistivihkoon Maccellista on jäänyt kauden aikana plusmerkkisiä merkintöjä.

– Maccelli on ihan huikea pelaaja. Meillä ei varmaan ole liigassa ketään samantasoista pelaajaa kiekon kanssa kuin hän. Oli hyvä kisoissakin. Totta kai hänen pelissään on vielä muutamia pieniä juttuja, joita pitää parantaa ja suoraviivaistaa.

– Noita elementtejä, joita hän pystyy esittämään illasta toiseen, ne ovat NHL-tasoa. Pidän hänestä pelaajana todella paljon. Vaikuttaa hyvältä tyypiltä muutenkin. Erittäin rohkea ja luova pelaaja, joka pystyy pitämään kiekkoa pitempään kuin kaksi sekuntia, Jalonen kehui.

Matias Maccelli johtaa SM-liigan tulokkaiden pistepörssiä.

Jalonen paljasti myös, että Ruotsin-turnauksessa olisi nähty todennäköisesti toinenkin Nuorten Leijonien pelaaja, ykkösvahti Justus Annunen, 19, mutta Kärpät menetti maajoukkuetehtäviin turhan monta veskaria.

– Oltaisiin varmaan otettu Annunen myös, tai ainakin harkinneet sitä, mutta siinä kävi niin, että Patrik Rybar lähti Slovakian mukaan. Ei oikein voi ottaa kahta maalivahtia samasta seurasta, kun heillä on kaksi peliä, perusteli Jalonen.

– Ainakin olisimme harkinneet Annusta. Hän on pelannut sen verran hyvin ja pelasi hyvät kisat, ja tyyppinä on aivan loistava.

Jalonen haluaa olla tarkasti kartalla siitä, mitä nuorten tasolla tapahtuu ja millaisia pelaajia Suomi-kiekon putkesta nousee ylös. Siksi hän seurasi nuorten MM-turnausta paikan päällä Tsekissä.

Mestarivalmentajan niputus turnauksesta on kaksijakoinen.

– Marginaalit ovat ensinnäkin pienet, kun miettii voittamista ja häviämistä. Nuorilla miehillä on vielä opeteltavaa sen ymmärtämisen kanssa, miten voitetaan pelaamalla vähän viisaammin tiettyjä tilanteita.

– Siellä oli paljon hyviä elementtejä. Tiettyinä hetkinä ei saatu ulosmitattua ihan kaikkea osaamista, mikä joukkueessa oli. Vähän ailahtelevaa se oli, kuten välillä nuorilla miehillä käy, kun tunne lähtee viemään, Jalonen muistutti.

Yksilötasolla Jalosen huomion kiinnitti usea suomalaispelaaja.

– Paljon hyviä pelaajia. Tässä meidän joukkueessamme olisi voinut olla muitakin pelaajia, mutta varmaan jatkossa, vuoden kahden sisällä sieltä nousee kavereita A-maajoukkuetasolle.