Huumekohuun liitetty Jori Lehterä palaa Leijoniin vuosien tauon jälkeen – näin Jukka Jalonen perusteli

Jori Lehterää vastaan nostettu huumausainerikossyyte meni läpi maaliskuussa 2019.

Helmikuun alussa pelattavaan Ruotsin EHT-turnaukseen nimetyltä Leijonien pelaajalistalta löytyy tukku kiinnostavia pelaajia. Silti yksi nimi pomppaa saman tien silmille.

Pietarin SKA:ssa nykyisin kiekkoileva Jori Lehterä palaa maajoukkueeseen vuosien tauon jälkeen.

Pohjois-Amerikasta viime kauden jälkeen Eurooppaan palannut Lehterä, 32, nähtiin edellisen kerran maajoukkueessa World Cupissa syyskuussa 2016.

Seuraavien kausien aikana Lehterän ura Pohjois-Amerikassa lähti rajuun laskuun. Viime keväänä Lehterän kausi päättyi Philadelphia Flyersin AHL-joukkueessa.

Syksyllä 2018 Lehterä joutui rikosepäilyn kohteeksi. Tämän jälkeen Lehterä on vältellyt julkisuutta.

Lehterää vastaan nostettu huumausainerikossyyte meni läpi Pirkanmaan käräjäoikeudessa maaliskuussa 2019. Lehterä tuomittiin neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen huumausainerikoksesta. Lehterä valitti ratkaisusta Turun hovioikeuteen elokuussa.

Leijonien GM Jere Lehtisen mukaan Lehterä on edustuskelpoinen, koska tuomio ei ole lainvoimainen.

– Viime keväänä olimme jo kiinnostuneita saamaan hänet mukaan MM-leiritykseen, mutta silloin tilanne oli eri, Lehtinen selvitti.

Lehtinen ei halunnut spekuloida, mitä Lehterän pelikelpoisuudelle maajoukkueessa tapahtuisi, jos tuomiosta tulisi lainvoimainen.

– En ota siihen kantaa. Mennään tässä hetkessä.

Sekä Leijonien GM Jere Lehtinen (vas.) että päävalmentaja Jukka Jalonen ovat mielissään Jori Lehterän paluusta maajoukkueeseen.

”Nyt näemme, mihin hän pystyy”

Päävalmentaja Jukka Jalonen ei koe, että huumekohuun yhdistetyn Lehterän mukanaolo toisi negatiivista julkisuutta Leijonien ympärille.

– Emme varmaan olisi ottaneet häntä mukaan, jos kokisimme, että siitä on hirveä negatiivinen vaikutus toimintaamme, Jalonen ilmoitti.

Samoilla linjoilla oli Lehtinen.

– Toivoisin, että se ei tuo mitään negatiivisuutta. Keskittyisi vaan jääkiekko- ja urheilupuoleen. Meidän tehtävämme on keskittyä tähän puoleen ja antaa hänelle mahdollisuus maajoukkueessa. Hieno homma, että hän on taas mukana maajoukkueessa, Lehtinen sanoi.

Jalonen on seurannut mielissään kokeneen keskushyökkääjän pelaamista tällä kaudella KHL:n jättiseura SKA:ssa. Lehterä on tehnyt 47 ottelussa tehot 13+14=27.

– Hän on isossa roolissa yhdessä Euroopan parhaista joukkueista. Ykkössentteri, jolla on iso vastuu, pelaa yli- ja alivoimaa ja varakapteeni. Todella hyvä on ollut, mutta totta kai parantaakin vielä pystyy. Nyt näemme, mihin hän pystyy kansainvälisessä pelissä.

Lehterä saapuu Lehtisen mukaan innoissaan mukaan maajoukkuerinkiin.

– Jori olisi ollut meidän käytössämme jo aikaisemmin tällä kaudella, mutta se oli varmasti hänelle itselleenkin hyvä asia, että sai rauhassa pelata SKA:ssa ja tottua taas KHL:n vauhtiin pitkän Pohjois-Amerikan pätkän jälkeen.

– Hienoa, että hän on meidän mukana taas muutaman vuoden tauon jälkeen. Pohjois-Amerikassa oli vähän vaikeita vuosia, ja nyt hän on taas löytänyt sen peli-ilon. Nyt oli oikea hetki valita hänet tähän turnaukseen, sanoi Lehtinen.