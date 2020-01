Leijonien ex-pelaaja Juha Lind otti kantaa juniorijääkiekkoilun rasismikohuun: ”Tuntuu epätodelliselta”

Juha Lind muistuttaa juniorivalmentajien olevan aina myös kasvattajia.

Rasismi juniorijääkiekkoilussa nousi pinnalle, kun Kiekko-Tiikerien valmentaja kertoi joukkueensa tummaihoisten pelaajien joutuneen useasti rasistisen huutelun kohteeksi.

Juha Lind on turhautunut siitä, että Suomessa joudutaan puhumaan rasismista vielä nykypäivänä.

– Jollain tavalla tuntuu epätodelliselta koko keskustelu, tässä eletään kuitenkin jo 2020-lukua. Tämä menee sarjaan asioita, joista toivoisin, ettei enää tarvitsisi puhua, Lind harmittelee.

Pitkän ja vaiheikkaan uran Suomessa ja maailmalla jääkiekkoammattilaisena pelannut Lind kokee, että puolueettomuus ja suvaitsevaisuus liittyvät urheilun perusluonteeseen.

Kiekko-Tiikerien valmentaja kertoi, että hän on nähnyt rasismia toistuvasti läheltä.

– Se on hemmetin valitettavaa. Mielestäni urheilun rikkaus on aina ollut se, että se on jollain tapaa puolueeton kenttä, jossa on tilaa kaikille uskontoon, ihonväriin, sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyvistä taustoista riippumatta, itsekin juniorijääkiekkoilussa mukana oleva Lind toteaa.

Jokereissa ammattilaisuransa jo vuonna 1992 aloittanut Lind muistuttaa, että nykypäivänä yksittäisten huutelijoiden on mahdollisuus saada omalle toiminnalleen paljon huomiota.

– Haluaisin toivoa, että kyseessä on hyvin pienen vähemmistön päähänpistoja. Näissä on vain se ongelma, että aika pieni prosentti saa äänensä kuulumaan, kun on aktiivinen, Lind pohtii.

”Ennakkotyö on tuntunut kantavan hedelmää”

Junioriurheilun ympärillä käydyt eettiset keskustelut ovat saaneet jo kymmenen vuoden ajan juniorijääkiekkoilun parissa työskennelleen Lindin pohtimaan omia toimintatapojaan.

– Juniorivalmentajat ovat pitkälti nimenomaan kasvattajia, ja valmentajilla on todella erilaisia taustoja. Minä en ole käynyt yhtäkään kurssia, ja minulla on varmasti asioita joita voisin kehittää. Toisaalta olen ollut 20 vuotta ikään kuin jääkiekon ”high schoolissa”, ja on myös asioita, jotka pystyy ymmärtämään vain kokemusperäisesti.

Lind korostaa, että valmentajien koulutusta pitäisi muuttaa ja kehittää.

– Valmentajakoulutuksessakin pitää varmasti tarkastella asioita eri vinkkelistä ja kiinnittää huomiota asioihin, joihin ei ole aiemmin kiinnitetty huomiota.

Omalta osaltaan 46-vuotias pitkän linjan kiekkomies pitää samanarvoisuuden suhteen valmentamissaan joukkueissa kovaa kuria.

– Varhainen ennakkotyö on tuntunut kantavan hedelmää tältä kantilta. Puutun todella tiukasti jos koen, että pelissä tapahtuu vastustajaa aliarvioivaa ylimielistä käytöstä, tai jos kopissa tapahtuu minkäänlaista kiusaamista.