Camilo Miettinen pöyristyi Kake Singersin kohukappaleen soittamisesta junioriottelussa – ”En jaksa uskoa, että ihan vahingossa”

Camilo Miettisen mielestä Kake Singersin kohukappaleen soiminen junioriottelussa oli totaalinen rimanalitus.

Pitkän uran SM-liigassa pelannut Camilo Miettinen, 33, on seurannut surullisena suomalaisessa juniorijääkiekossa viime viikonlopusta lähtien vellonutta rasismikohua.

Viikonloppuna vantaalaisen EVU:n ja helsinkiläisen Kiekko-Tiikerien ottelun kolmannessa erässä kaukalossa soi Kake Singersin entinen hittikappale Me halutaan olla neekereitä Kiekko-Tiikerien tummaihoisen pelaajan ollessa jäällä.

Kiekko-Tiikerien valmentaja kertoi tapahtumasta julkisuuteen ja avautui samalla joukkueensa tummaihoisten pelaajien kokemasta jatkuvasta rasistisesta huutelusta.

– Se on tosi surullista kyllä, jos nuoret pelaajat joutuvat vieläkin usein kokemaan tällaista, Miettinen päivittelee.

Camillo Miettinen pelasi SM-liigassa pitkän uran Espoon Bluesin ja TPSn riveissä.

EVU:n toiminnanjohtaja Miia Murole selitti Ilta-Sanomille tiistaina, että kohukappale valikoitui pelikatkomusiikiksi YouTubessa olleelta soittolistalta, ei musiikista vastanneen toimitsijan itse kokoamalta listalta.

– Tässä kohtaa kyseinen henkilö oli ollut vastuussa musiikin soittamisesta, jäähyaition valvomisesta ja maalivahdin torjuntojen laskemisesta. Hän oli soittanut omasta puhelimestaan vapaasti YouTubesta valittua soittolistaa, joka sisälsi 1980-luvun kotimaisia biisejä. Sieltä tuli automaattisella valinnalla samankaltaisia kappaleita automaattitoistolla, Murole kommentoi tapahtumaa.

Miettinen sysää toiminnanjohtajan selityksestä huolimatta vastuuta tapahtumasta seuran ja toimitsijana toimineen vanhemman suuntaan.

– Kyllä siinä nyt jonkun kannattaa ottaa vähän isompi vastuu tästä hommasta. En jaksa uskoa, että ihan vahingossa tällaista tapahtuu, Miettinen paaluttaa.

– Tämä oli totaalinen rimanalitus. Varmaan ne on sitten tämmöisten vanhempien lapsia, jotka siellä kentälläkin huutelevat.

”Hyvä asia, että on rohkeutta tuoda asia esille”

Kolumbiassa syntynyt ja Suomeen lapsena adoptoitu Miettinen sai liigauransa aikana kokea oman osansa rasistisesta kohtelusta. Tätä nykyä juniorivalmentajana Espoossa toimiva entinen hyökkääjä uskoo, että taistelu suvaitsevaisuuden puolesta lähtee seuran omasta toiminnasta.

– Kaikki lähtee seuran arvoista, sen jälkeen mennään joukkueen omaan pelisääntökirjaan ja arvomaailmaan. Sinne eivät kuulu tällaiset jutut pätkääkään. Jos minun valmentamissani joukkueissa ilmenee tällaista, niin kyllä niissä aika isot sanktiot tällaisille huutelijoille tulee.

Bluesin ja TPSn riveissä yhteensä kahdeksan kauden ajan vuosina 2006–2014 pelannut Miettinen ylistää Kiekko-Tiikerien valmentajaa, jonka ulostulosta koko keskustelu sai alkunsa.

– On hyvä asia, että jollakin on ollut rohkeutta tuoda asia isosti esille. Se kertoo paljon valmentajasta, siellä pidetään oikeasti omien puolta ja välitetään tämmöisistä jutuista. Näiden asioiden nostaminen esiin on ainoa tapa muuttaa tilannetta paremmaksi, Miettinen toteaa.