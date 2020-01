Me halutaan olla neekereitä -laulun sanoittaja järkyttyi – pyytää anteeksi tummaihoisilta kiekkojunioreilta: ”Pöyristyttävää”

Lyhyen uran tehneen Kake Singersin sanoittaja Olli Tola kertoo kirjoittaneensa yhtyeen hittikappaleen täysin toisenlaisessa ajassa. Nykypäivänä hän ei sellaista tekstiä enää kirjoittaisi.

Suomalaisessa jääkiekossa levisi maanantaina rasismikohu, kun pääkaupunkiseudulla pelatun junioriottelun tapahtumat nousivat julkisuuteen.

Tummaihoisen pojan luistellessa jäälle ottelutapahtuman toimitsija oli soittanut Kake Singersin vuonna 1978 julkaistua kappaletta Me halutaan olla neekereitä.

Kappaleen sanoittaja Olli Tola järkyttyi kuullessaan uutisesta.

– Pöyristyttävää ja väärin. Ei ole oikein, että lapsia nimitellään tai halvennetaan. Se on kertakaikkisen väärin, loukkaavaa ja moraalisesti tuomittavaa, Tola kommentoi Ilta-Sanomille.

– Kirjoittajan on mahdotonta vaikuttaa, missä yhteydessä kappaletta käytetään. Jos pahaa mieltä kappaleen takia aiheutuu, niin vilpittömästi pyydän sitä anteeksi heiltä, joita on loukattu.

Tola ei ole kuullut, että kappaletta olisi aiemmin käytetty vastaavanlaisin tarkoitusperin. Hän on kuitenkin osannut odottaa, että Kake Singersin biisi nostetaan keskusteluun sen jälkeen, kun Pirkka-Pekka Petelius taannoin pyysi anteeksi vähemmistöjä karrikoineita sketsejään.

Tola muistuttaa, että kappaleen viitekehys ja konteksti ovat täysin muuttuneet 1970-luvun lopun jälkeen.

– Tietenkin olen sitä mieltä, että teksti on tänä päivänä poliittisesti täysin epäkorrekti. Siitä ei ole kahta kysymystä. Näissä olosuhteissa ei missään tapauksessa tulisi sellaista edes mieleen tehdä, Tola sanoo.

Tola, 68, on nykyään arvostettu televisiotuottaja, joka on ollut luomassa useita menestyssarjoja Metsoloista Sykkeeseen ja Uuteen päivään.

– On erittäin ikävää ja valitettavaa, että kappaletta käytetään rasistiseen tai loukkaavaan sävyyn.

Kake Singers oli musiikkimaailman humoristinen tähdenlento

Kake Singers oli kaksi vuotta kestänyt tähdenlento suomalaisessa viihdekentässä. Yhtye esitti humoristista iskelmämusiikkia, joka parodioi kotimaan musiikkikenttää. Esimerkiksi kappale Ollaan kahden lällällää oli kommentti Dannyn ja Armin lauluille.

Yhtye koostui Teatterikoulussa opiskelleen Tolan ystäväpiiristä. Jäsenten taiteilijaniminä olivat esimerkiksi Riku The Rockface, Brita Brutal, Esmeralda Hirmumarenki ja Artsi Too Fast Kepakko. Tola esiintyi nimellä Ola Olenzo Ollén. Mukana oli myös esimerkiksi Ulla ”Hertta Brutal” Tapaninen.

Kake Singers lavalla vuonna 1979.

Bändi kasattiin eräiden syntymäpäiväjuhlien ohjelmaa varten. Esitys nauhoitettiin. Tola vei nauhan musiikkivaikuttaja Kim Kuuselle, joka ehdotti, että materiaalista tehdään levy.

Vaikka bändin jäsenet olivat vain musiikin harrastajia, Kake Singers päätyi esiintymään televisioon.

– Koska televisio tekee tähtiä, jouduimme opettelemaan soittamaan, Tola muistelee.

Albumi Me halutaan olla… (1978) myi kultaa. Kake Singers soitti menestyksekkään keikkakesän. Sitten yhtye pani pillit pussiin, kuten aiemmin oli suunniteltu. Tola halusi keskittyä ammattiinsa teatteriin.

Kake Singersin levyjä. Etualalla hittialbumi Me halutaan olla....

Miten arvioida menneisyyden huumoria?

Huolimatta Kake Singersin lyhyestä urasta, bändin hitit Mäntsälä mielessäin ja Me halutaan olla neekereitä ovat jääneet elämään. Jälkimmäinen ironisoi diskoaallon rantautumista Suomeen.

Tola ei enää muista, mistä lähtökohdista teksti syntyi. Tärkeintä oli sanojen poljento.

– Kappaletta ei alun perin ole tehty millään tavalla ketään loukkaavaksi. Se oli jo silloin sopivaisuuden rajoja koetteleva, myönteissävyinen ralli, Tola kertoo.

Sanoittaja muistaa kappaleen herättäneen keskustelua jo julkaisuaikanaan. Esimerkiksi erästä Afrikassa työskennellyttä lähetyssaarnaajaa haastateltiin kappaleen loukkaavuudesta. Lähetyssaarnaajalla ei ollut huomautettavaa.

– Ajat ovat muuttuneet. Siihen aikaan kappale oli vielä jollain tavalla sallituissa puitteissa huumorin merkeissä. Huumori on hankala laji, Tola sanoo.

– Huumoriin liittyy myös rajojen rikkominen tai niiden kanssa leikittely. Mikä on sopivaa ja mikä on sopimatonta?

Yleisradio esitti taannoin uudelleen komediaelokuvan Pekka ja Pätkä neekereinä, jossa hahmot näyttelevät niin sanotussa blackface-maskissa. Heräsi keskustelu, onko elokuvaa enää sopivaa esittää. Keskustelusta, kuten myös Peteliuksen anteeksipyynnöstä, huomataan, että huumorin perusolemukseen kuuluu jatkuva muutos. Maailma muuttuu, tehty komedia jää.

Olli Tola ei voi muuttaa menneitä tekstejään.

Tolan mielestä on hankala kysymys, voiko nykypäivän moraalistandardeilla arvioida menneisyyttä.

– Asia, joka on ollut joskus sallittu, muodostuu myöhemmin kielletyksi. Muuttuuko ihminen tai asia menneisyydessä niin, että on pyydettävä anteeksi? Tola pohtii.

Miltä kirjoittajasta tuntuu, kun laulu on päästetty maailmaan ja kymmenien vuosien aikana maailma laulun ympärillä on muuttunut niin, että sanoitus on tätä nykyä loukkaava?

– Menneisyyttä ei voi muuttaa, Tola sanoo.

– Voin vain todeta, että se, mitä tein silloin, ei tänä päivänä enää ole sopivaa. Teksti on menneisyydessä syntynyt ja siinä kontekstissa tekstiä pitää arvioidakin.