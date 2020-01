Winnipeg Jetsin suomalaislupaus Ville Heinola, 18, ei ole vielä miettinyt armeijan vaikutuksia uraan – ”Voi kuvitella, että yhtälö on vaikea ”

Mikko Koivu ja Mikael Granlund hoitivat varusmiespalveluksensa ketterästi vuonna 2011. Ville Heinolalla ei sellaiseen ole mahdollisuutta armeijan käytäntöjen muutoksen jälkeen.

Urheilulehti kertoi tuoreessa numerossaan, miten Suomen armeija on lakannut urheilijoiden erityiskohtelun. Esimerkiksi NHL-jääkiekkoilijoista Mikko Koivu, Mikael Granlund ja Sami Vatanen hoitivat vielä kesällä 2011 varusmiespalveluksen nopeasti alta pois suuren mediaspektaakkelin saattelema.

Vuonna 2015 tehdyn päätöksen myötä kaikkien urheilijoiden, myös supertähtien, pitää viettää jatkossa kasarmilla vähintään 3,5 kuukautta. Se tietää metsäleirejä, ei pelkkiä pr-kuvia. Lisäksi palvelusta ei jatkossa voi aloittaa milloin vain. Urheilijat astuvat harmaisiin joko huhtikuussa tai toukokuussa. Koska kiekkokaudet käynnistyvät syksyllä, pitää jääkiekkoilijoiden siis hoitaa palvelus huhtikuusta eteenpäin.

18-vuotias puolustajalupaus Ville Heinola ei voi enää haaveilla Granlundin, Vatasen ja Koivun kaltaisesta palveluksesta. Winnipeg Jets varasi Heinolan viime vuonna 20. vuorolla. Tällä hetkellä hän pelaa lainalla Rauman Lukossa.

– Minun on vielä tässä kohtaa vaikeaa sanoa asiasta mielipidettä, kun armeijapalvelus ei ole tullut itselleni konkreettiseksi. Voi kuvitella, että yhtälö on vaikea jääkiekkoilijalle, joka on menossa pelaamaan Pohjois-Amerikkaan. Toisaalta ymmärrän, että armeija on kaikkien käytävä, Heinola tuumii.

– Jos mietin treenaamisen näkökulmasta, niin olisihan se helpointa, että palvelus olisi mahdollisimman nopeasti alta pois. Mutta sillä mennään, mikä tilanne on.

Kutsunnoissa Heinola on käynyt. Niissä palvelukseen astuminen asetettiin niin pitkälle kuin mahdollista. Heinola haluaa asian kuitenkin hoitaa.

– Haluan käydä armeijan, koska kaikki muutkin ovat sen suorittaneet.

Henri Jokiharju pelaa Buffalo Sabresissa.

Armeijan lopetettua urheilijoiden erityiskohtelun viisi vuotta sitten, NHL-pelaajista vain Henri Jokiharju on käynyt urheilukoulussa suorittamassa palveluksensa. Jokiharju vietti 3,5 kuukauttaan sotisovassa viime kesänä. Tällä kaudella hän on vakiinnuttanut paikkansa Buffalo Sabresin joukkueessa. Jokiharjun esimerkki antaa toivoa myös Heinolalle, jolle Puolustusvoimien urheilukoulu on todennäköisin vaihtoehto tulevaisuudessa.

– Kyse on mielestäni vain siitä, miten itse asiaan suhtautuu. Jokiharjun esimerkki osoittaa, että ainakin hän on onnistunut yhdistämään harjoittelun ja varusmiespalveluksen, Heinola kertoo.

Heinola pelasi tällä kaudella jo kahdeksan NHL-ottelua Jetsissä tehoilla 1+4. Pelaajan lähipiiri ei kuitenkaan ole vielä neuvonut pelaajaa siitä, miten armeija kannattaa hoitaa taalaliigan ammattilaisena.

– On niin vähän minun kohdallani vielä puhuttu armeijasta, ettei oikein ole vielä edes mietitty asiaa. Varmasti sitten, kun se tulee konkreettiseksi, niin sitten mietitään, Heinola muotoilee.