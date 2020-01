Kiinalaisjoukkue täysin väärässä sarjassa – pari suomalaisjunioria mukana 45 peräkkäisen tappion putkessa

Kiinalainen ORG Junior on kulkenut tappiosta tappioon. Kuvituskuva.

Venäjän nuorten liigassa pelaava ORG Junior on hävinnyt kauden kaikki pelinsä.

Venäjän nuorten mestaruussarjassa (MHL) pelaava pekingiläinen ORG Junior on ollut tällä kaudella täysin väärässä sarjassa. ORG Junior on pelannut MHL:n runkosarjassa toistaiseksi 45 ottelua ja hävinnyt ne kaikki.

Tappioista kaikki ovat tulleet varsinaisella peliajalla, eli ORG Junior ei ole kertaakaan ollut varsinaisen peliajan jälkeen edes tasatilanteessa. Näin ollen seuran pistetili näyttää 45 ottelun jälkeen edelleen ympyriäistä nollaa.

45 peräkkäisen tappion sarja on kirkkaasti MHL:n uusi ennätys.

ORG Juniorin maaliero on massiivisessa tappioputkessa luonnollisesti hyvin synkkä. Joukkue on tehnyt 55 maalia ja päästänyt peräti 319.

Näin sen maaliero on pakkasella 264 osuman verran. ORG Junior on hävinnyt kauden jokaisen ottelunsa keskimäärin lähes kuuden maalin erolla.

Keskiviikkona ORG Junior hävisi vladivostokilaiselle Taifunille "vain" 2–4. ORG Junior yrittää tappioputkensa katkaisemista seuraavan kerran torstaina uudessa ottelussa Taifunia vastaan.

ORG Junior on käyttänyt kauden aikana hurjan isoa pelaajarinkiä. Joukkueen väreissä on esiintynyt kauden tähän asti peräti 49 pelaajaa: 6 maalivahtia, 15 puolustajaa ja 28 hyökkääjää. Pelaajisto on pääasiassa venäläisiä (25 pelaajaa) ja kiinalaisia (22 pelaajaa) junioreita, mutta onpa ORG Juniorin riveissä pelannut kaksi suomalaiskiekkoilijaakin!

Maalivahti Joona Rajala on pelannut ORG Juniorissa kahdeksassa ottelussa (torjuntaprosentti 88,50, päästettyjen maalien keskiarvo 6,20) ja puolustaja Leevi Juntunen 29 kamppailussa (tehopisteet 0+3, plus-miinuslukema -41).

Kumpikaan ei ole pelannut joukkueessa enää syksyn jälkeen. Rajalan viimeinen peli ORG Juniorissa oli jo 6. lokakuuta ja Juntusen 10. marraskuuta.