Nuorten Leijonien tähtiä kritisoitiin itsekkäiksi – NHL:stä tuttu asiantuntija: ”Tästä voi tulla ongelma”

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue jäi MM-kisoissa neljänneksi. Pelaajia kritisoitiin turnauksen aikana itsekeskeisyydestä ja joukkuepelin puutteesta. IS kysyi mielipiteitä asiantuntijoilta.

Tätä kysyttiin:

1 Onko kurittomuudesta ja joukkuepeliin sitoutumattomuudesta tulossa ongelma Suomen nuorisomaajoukkueille?

2 Yskiikö Suomen NHL-tähtitehdas?

Jussi Jokinen

Oulun Kärppien hyökkääjä

1 On selvää, että kyseessä on vuosikymmenen haaste, josta voi tulla jatkossa ongelma. Asian eteen pitää tehdä töitä. Vika ei ole kenessäkään, vaan maailma on muuttunut paljon viimeisessä viidessä, kymmenessä vuodessa. Huomasin itse muutoksen viimeisinä kausina, jotka pelasin NHL:ssä.

Kun oma ikäluokkani meni NHL:ään, oli itsestään selvää, että kaikki osasivat puolustaa hyvin ja pelata kiekottomana. Asioita tehtiin kollektiivisesti. Nykyään jääkiekkomaailmakin on mennyt individualistisempaan suuntaan. Joka jätkä osaa kyllä tehdä kärkikynät kaikista eri kulmista, mutta pelin kokonaisvaltainen ymmärtäminen on haastavampaa. Nuorempien ikäluokkien valmennuksessa on keskitytty enemmän yksilötaitoon, mikä on hyvä juttu, mutta balanssi on muuttunut.

Jussi Jokinen muistuttaa, että myös jääkiekkomaailma on muuttunut.

Aina kun Suomi on voittanut, oli kyseessä aikuiset tai nuoret, yksi isoimmista vahvuuksista on ollut joukkuepeli ja yhteistyö. On mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan jatkossa mennään. Tarkkana pitää olla.

2 En ole huolissani. Suomesta on tullut niin hyviä pelaajia koko ajan, että välillä on luonnollista olla heikompi vuosi. Patrik Laine, Jesse Puljujärvi ja Olli Juolevi varattiin ihan kärjessä. Ennen sitä oli Mikko Rantasta, Aleksander Barkovia ja Sebastian Ahoa. Vastikään varattiin Miro Heiskanen. Jos juuri nyt ei tule kärkivarauksia, niin Aatu Räty on kohta menossa NHL:ään ensimmäisen kolmen varauksen joukossa. Katson ilolla, miten melkein joka ikäluokasta on tullut maailman huipputalentteja. Lisäksi talentit ovat pystyneet murtautumaan NHL:ään todella nopeasti.

Ismo Lehkonen

IS:n ja Telian kiekkoasiantuntija

1 Aikuiset, katsokaa peiliin! Aikuisten, jotka sparraavat, valmentavat ja jumppaavat näitä poikia, pitäisi panna työkalut pienestä asti kuntoon. Kun pelaaja tulee nuorisomaajoukkueisiin, valmentajien pitäisi voida keskittyä täysipainoisesti vain pelin kehittämiseen. Tämä on helvetin hyvä kysymys, koska näitä asioita on liikkeellä, mutta vika ei ole nuorten, vaan aikuisten. Heidän pitää välittää niin paljon, että hellällä kädellä korjaavat näitä asioita.

Tappio otti leijonaleirissä koville.

2 Tietyllä tavalla kyllä. Lyödäkseen läpi NHL:ssä pelaajalla pitää olla yksi maailmanluokan vahvuus kuten esimerkiksi Patrik Laineella. Jos pelaajalla ei ole mitään sellaista hyökkäyspelin ominaisuutta, niin se tarkoittaa, että kokonaisvaltaisen pelaamisen pitää olla kunnossa. Se tarkoittaa kamppailupeliä, irtokiekkopeliä ja puolustuspeliä.

Pitää olla sitkeä kuin tilliliha. Luonteen pitää olla todella kova, eikä se ole mikään yhden päivän juttu vaan koko vuoden.

Jussi Ahokas

Nuorten MM-kultavalmentaja 2019, KooKoon päävalmentaja

1 Kokemukseni nuorista pelaajista ei ole, että he olisivat itsekkäitä. Pikemminkin nuoret ovat todella sitoutuneita. Toki itsekkäitä on aina joukossa, mutta se on kiinni yksilöstä. Kurittomuudesta ei mielestäni tarvitse olla huolissaan, mutta edelleen on niin, että joukkue ensin -ajatus pitää säilyttää koko ajan. Kun yksilöiden ympärillä on paljon ihmisiä, on tärkeää säilyttää idea, että jääkiekko on joukkuepeli ja kaikki, mitä tehdään, tehdään joukkueen eteen. Nuorisomaajoukkueiden suunta on hyvä, mutta toimintaa pitää koko ajan terävöittää, vaikka menisi kuinka hyvin. Mihinkään ei saa tyytyä.

Jussi Ahokas huomauttaa, että joukkue ensin -ajatus pitää säilyttää koko ajan.

2 En näe, että suvantovaihetta olisi tulossa. Nyt kisoissa oli 00-ikäluokka. Eipä ole aiemmin ollut tilannetta, että pelaajat, jotka olisivat voineet pelata kisoissa, eli Jesperi Kotkaniemi ja Kaapo Kakko, pelaavat NHL:ssä. 02- ja 03-ikäluokista on samalla lailla tulossa huippupelaajia. Se on tietenkin eri asia, tuleeko yksittäisiä superlupauksia, kuten Laine tai Kakko. Harmillista, ettei Anton Lundell päässyt MM-kisoihin.

Karri Kivi

Nuorten MM-kultavalmentaja 2014

1 Itsekeskeisyydestä ei tule joukkueurheilussa ongelmaa, kun se saadaan valjastettua yhteenpelaamiseen. On hyvä, että pelaajalla on kovaa kunnianhimoa.

Itsekkyyteen pitää kuitenkin puuttua. Täytyy sanoa, että ihmettelin pelaajien puolivillaisia lausuntoja kesken MM-turnauksen. Joukkue piti palaverin vain pelaajien kesken, kuten joukkueurheilussa on aina ollut tapana. Palaveria ei kuitenkaan pidä tuoda julkisuuteen, kuten nyt tuotiin. En tykkää sellaisesta.

Kun jo ennen kisoja oli ”Raipea” (päävalmentaja Raimo Helmistä) kohtaan kritiikkiä, on pelaajien muistettava, että he ovat samassa veneessä valmentajansa kanssa. Kovissa paikoissa, joissa ulkopuolelta tulee painetta, pitää sisältä olla tiivis. Niin yhteenkuuluvuus syntyy.

Sama probleema oli Jukka Rautakorven aikaan, kun koko ajan heiteltiin niitä näitä pelaajien puolelta. Kommentointi ei ole hyvä juttu, sillä silloin itsekeskeisyys nousee esiin.

Kisoissa ollaan yhdessä eikä pedata vain omaa juttua. Pitää pärjätä jenginä. Yhteenkuuluvuus näkyy lopulta jäällä esimerkiksi blokatuissa kiekoissa. Ei voi sanoa, että tämä joukkue oli kaikista uhrautuvaisin.

Karri Kiven mielestä Nuorten Leijonien joukkue ei ollut kaikista uhrautuvaisin Tshekissä pelatussa turnauksessa.

Pelaajien mediakommentointi on uusi juttu, johon pitää puuttua jo ennen turnausta. Kisoissa odottava mediamylläkkä kannattaa heti käydä läpi joukkueen ja valmennuksen kesken, kun seuraava alle 20-vuotiaiden ryhmä aloittaa toukokuussa.

Kun nuorisomaajoukkueet ovat viime vuosina pärjänneet, ei joukkueissa ole ollut yhtään puolivillaista heittelyä, vaikka kuinka individualisteja oli Jukka Jalosenkin ryhmässä.

2 Ei yski. Suomesta tulee koko ajan lahjakkaita pelaajia. Maalivahti Justus Annunen on aivan huippulahjakas. Matias Maccelli on huippujätkä ja poikkeuksellinen lahjakkuus, joka tekee vielä kovaa uraa. Aatu Räty on nuori pelaaja, mutta häneltä löytyy lahjakkuutta. En näe lahjakkuutta ongelmana.