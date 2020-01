Käsittämätön sekaannus sai venäläiset juhlimaan nuorten maailmanmestaruutta – tv-katsojat tapittivat vuosia vanhaa finaalia

Osa tv-katsojista luuli katsovansa Venäjän maailmanmestaruutta sunnuntaina nuorten jääkiekon MM-finaalissa.

Venäjä on jääkiekon nuorten maailmanmestari 5–3-voitolla Kanadasta. Venäjä palasi kultakantaan ensi kertaa sitten vuoden 2011 vakuuttavalla esityksellä, jossa sitä johtivat nuoret tähdet Jevgeni Kuznetsov, Vladimir Tarasenko ja Artjom Panarin.

Mitä ihmettä? Eikö se ollutkaan Kanada, joka voitti Venäjän viime sunnuntai-iltana lukemin 4–3?

Ei, jos asiaa kysytään useilta sittemmin hölmistyneiltä venäläisiltä tv-katsojilta. Jotkut venäläiset kiekkofanit nimittäin ehtivät juhlia mestaruutta viime viikonloppuna siinä uskossa, että heidän näkemänsä ottelu oli odotettu kohtaaminen Kanadan ja Venäjän välillä armon vuonna 2020.

Todellisuudessa heidän ruuduillaan pyöri uusinta vuoden 2011 loppuottelusta, jonka Venäjä voitti juuri lukemin 5–3. Venäjän valtiollinen urheilukanava Match TV aloitti lähetyksen prikulleen samaan kellonaikaan kuin varsinainen 2019 loppuottelu alkoi.

”Oikean” loppuottelun näytti valtion tv-kanava Channel One, vaikka Match TV oli näyttänyt aiemmat kisapelit.

New York Timesin mukaan sosiaalisessa mediassa monet vuoden 2011 finaalin nähneet venäläiset valittivat eri medioille, kun he luulivat näiden raportoivan väärää lopputulosta eli Kanadan voittoa. Futistähti Dimitri Tarasov lukeutui – ehkä – halpaan menneiden joukkoon.

– Hienoa jätkät, onnea voitosta, Tarasov kirjoitti sittemmin poistetussa Instagram-viestissä.

Venäjä juhli nuorten maailmanmestaruutta 2011.

Tarasov väitti myöhemmin vitsailleensa hävittyään lautapelissä, jota pelasi ystäviensä kanssa.

St. Louis Bluesin tähtihyökkääjä Tarasenkon vaimo Jana puolestaan kertoi Timesin mukaan Instagramissa, että hänen miehensä katsoi vanhaa ottelua kymmenisen minuuttia ja luuli sitä suoraksi – kunnes ”hän näki itsensä pelissä”.

Tarasenko, 28, pelasi tuossa 2011 finaaliottelussa.

Venäläistomittaja Slava Malamud tarjoili Twitterissä oman, hyvin kriittisen näkemyksensä tapahtumista. Yhdysvalloissa asuva Malamud kritisoi taannoin venäläisurheilua kovin sanoin.

Malamud väittää, että ottelu siirrettiin Match TV:ltä Channel Onelle suurempien katsojalukujen toiveissa. Tämä johti siihen, että niin moni näki väärän ottelun, sillä he luulivat finaalin tulevan muiden matsien tapaan urheilukanavalta.

Ennen kaikkea, hän sanoo, väärästä voitosta juhliminen kertoo venäläisten todellisesta kiekkokiinnostuksesta.

– Hämääntyneiden joukossa on merkittävä venäläispoliitikko, joka on erittäin isänmaallinen sekä futistähti (Tarasov), joka on tunnetusti (presidentti) Vladimir Putinin toiseksi suurin fani (heti Aleksandr Ovetshkinin jälkeen, tietysti). Tämä on hassua ja surullista, kyllä. Mutta saatat ihmetellä, että miten kaikki nämä venäläiset eivät tajunneet, että jäällä olivat Tarasenko, Kuznetsov ja Panarin, kaikki NHL-tähtiä, Malamud alustaa.

– Vastaus on yksinkertainen. Suurin osa venäläisistä ei tiedä jääkiekosta mitään muuta kuin ”Jee, me näytimme länsimaille!” Suurin osa ihmisistä ei tiedä Tarasenkosta tai Kuznetsovista. Venäläisten rakkaus jääkiekkoa kohtaan on aina ollut sidoksissa siihen saatavaan poliittiseen hyötyyn. Hassua. Ja surullista.

Lankaan mennyt poliitikko oli duumaedustaja Mihail Degtjarev. Erityisen nolo moka on Degtjareville siksi, että hän on duuman ruumiillisen kulttuurin ja urheilun komitean pomo.

– Onnittelemma jääkiekon nuorten maailmanmestareita! Todellinen uusi punakone! Hieno suoritus! Venäläistä luonnetta! Degtjarev hehkutti Facebook-päivityksessä.

Venäjä ei ole voittanut nuorten maailmanmestaruutta vuoden 2011 jälkeen. Viime vuosikymmenellä Suomi juhli maailmanmestaruutta kolmesti, samoin USA. Kanada voitti kultaa kahdesti, Ruotsi ja Venäjä kerran. Kanada on uuden vuosikymmenen ensimmäinen maailmanmestari, ja titteli oli sille kaikkiaan 18:s. Venäjä on voittanut neljä nuorten maailmanmestaruutta ja ennen sitä Neuvostoliitto kahdeksan.