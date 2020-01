Ismo Lehkonen hämmästyi Suomen joukkueen rakenteesta nuorten MM-kisoissa.

Suomen nuorten jääkiekkomaajoukkue sijoittui neljänneksi sunnuntaina päättyneissä alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Päätösottelussa Nuoret Leijonat taipui Ruotsille ja sitä ennen välierässä Kanadalle.

Suomen suurin voitto turnauksessa oli puolivälieräottelun 1–0-triumfi Yhdysvalloista. Ilta-Sanomien ja Telian asiantuntija Ismo Lehkonen ei silti halua haudata joukkuetta mutavyöryn alle. Viime vuosien kova menestys on nostanut Suomen muiden maiden tähtäimeen.

– Neljäs sija on ihan ok suoritus. Joukkue tuli neljänneksi ja pudotti jenkit. Meidänkin pitää vähän nöyrtyä maana ja muistaa, että Venäjällä, Kanadassa, USA:ssa ja Ruotsissa tehdään koko ajan todella hyvää työtä. Sveitsi ja Saksa tulevat kovaa vauhtia. Ne sparraavat ja jumppaavat todella kovaa ja isoilla resursseilla lyödäkseen juuri Suomen ja meidän pelin. Ei siellä katsota suopein silmin, että Suomi on pärjännyt viime vuodet näin uskomattoman hyvin, Lehkonen muistuttaa.

Lehkonen painottaa, että joukkueen merkittävin heikkous oli tiedossa jo ennen kisoja. Ennen turnausta jo epäiltiin joukkueen kykyä ja sitoutumista koko joukkueen puolustuspeliin jo hyökkäysvaiheesta saakka.

Suomen joukkueesta puuttui Lehkosen mielestä tietynlaisia energiapelaajia sekä sellaisia yksilöitä, joilla olisi ollut enemmän puolustusorientoituneita ominaisuuksia.

Kanada antoi Suomelle isän kädestä.

– Henkilökohtaisella taitopuolella tietyillä pelaajilla on vajavuuksia puolustuspelissä. He eivät ole olleet ytimessä riittävän kauan. Puolustaminen ei ole ollut ylitärkeä aihe sille laumalle nuoria, jotka nyt tuolla turnauksessa olivat.

– Tämä ryhmä on tehnyt aiemmin tulosta nimenomaan hyökkäämällä. Puolustaminen on tullut siinä kyljessä. Siihen ei ole tarvinnut vakavoitua, kun omalla tavalla on tullut aiemmin niin paljon tulosta.

Nyt tilanne oli toinen, sillä vastassa olivat kouliintuneemmat Kanadan ja Ruotsin joukkueet. Lehkosen mukaan Suomen pelaajilta puuttui hyvin normaali pelaajan peruskoulutus: älä pelaa uhkapeliä voitolla.

– Näillä pelaajilla ei ole sisäänrakennettua kelloa tai tulostaulua, joka opettaisi, että älä leiki voitolla. Koko ajan ei voi olla tähtisadetta tähtisateen perään. Näin sen ennen kisoja huolenaiheena, eikä tuo ole sellainen asia, joka korjataan kahden viikon turnausrupeaman aikana. Tuo on pidempi prosessi, jonka oppii kantapään kautta, Lehkonen sanoo.

Kova koulu Kanadaa vastaan

Komeasta USA-voitosta Lehkonen antaa paljon kunniaa pelaajille ja päävalmentaja Raimo Helmiselle. Asetelma pudotuspeliin ei ollut helppo, sillä Lehkosen mukaan alkusarjan rakenne oli Suomelle todella epäedullinen. Ruotsi-ottelu oli kova koitos, mutta Slovakian ja Kazakstanin kohtaaminen ei auttanut Suomea kehittämään pelin heikkouksia.

– Sveitsi-peli oli henkisesti vaikea, koska pelissä ei ollut panosta. Se ei todellakaan ole ideaalitilanne. Sano minulle yksikin huippuvalmentaja, joka olisi Slovakiaa ja Kazakstania vastaan saanut jumpattua 60 minuutin puolustuspeliä. Ei Jukka Jalonenkaan olisi voinut vakavalla naamalla sanoa, että tänään opetellaan noita vastaan puolustuspeliä 60 minuuttia.

Onnistuminen Yhdysvaltoja vastaan tuli Lehkosen mukaan yhdistelmänä hyvää valmistautumista, vastustajan tarkkailua sekä kerran kisojen aikana kunnolla onnistunutta joukkuepuolustamista. Justus Annunen pelasi maalilla unelmaottelun. Mutta USA-ottelu oli poikkeus, ei sääntö.

Justus Annunen Suomen maalilla joutui kisojen edetessä kovaan kiekkosateeseen.

– Kun oma pelaaminen ei tule selkäytimestä, niin Kanadaa vastaan pojilla ei ollut mitään selkänojaa. Peli oli muutamassa minuutissa 3–0! Nyt ne ovat ihan alasti tuolla kentällä ja ne ajattelee, että he häpäisevät itsensä. Se on karmea tilanne. Mieti, miten karmeaa ne viimeiset 55 minuuttia ovat noille pojille olleet. Eikä heillä ollut minkäänlaista työkalupakkia asian käsittelemiseksi. Nyt puhutaan 18–19-vuotiaista pojista – parhailla seurajoukkueillakaan tuossa tilanteessa nouseminen ei yleensä onnistu.

Samalla konkarivalmentaja muistuttaa sanoillaan siitä, miksi päävalmentaja Helmistä ei pidä nostaa tikun nokkaan. 55-vuotias tamperelaislegenda oli yllätysvalinta Nuorten Leijonien päävalmentajaksi, ja Helminen sai paljon perusteltua kritiikkiä valinnoistaan ja turnauksen aikana nähdyistä asioista.

Yksi virhe korostui kisojen edetessä

Lehkonen arvioi, että Helminen selviytyi tehtävästään ”ihan ok” ja sanoo, että esimerkiksi Anton Lundellin puuttuminen ryhmästä ja Rasmus Kuparin loukkaantuminen avauspelissä ovat asioita, jotka mutkistaisivat kenen hyvänsä valmentajan työtä tällaisessa turnauksessa.

Ongelma Lehkosen mielestä on pelaajien pelaajakoulutuksessa enemmän kuin joko pelaajissa itsessään tai Helmisessä. Hän viittaa aiemmin mainitsemaansa puolustuspelin koulutukseen sekä yleisemmin siihen, että pelaajat opetetaan sitoutumaan koko joukkueen viisikkopeliin.

Rasmus Kuparin loukkaantuminen oli raju isku Suomen menetysmahdollisuuksille.

– Maajoukkuevalmentajalla on pelaajat käsissään vain lyhyen aikaa, ei hän voi puuttua siihen, mitä seurajoukkueissa tehdään. Eletään tosi hektistä aikaa – mene sitten siinä häsläämään ja esittämään omia vaatimuksia.

Yhden selkeän kritiikin hän antaa Helmiselle. Päätös lähteä kisoihin 12 hyökkääjällä ja kahdeksalla puolustajalla 13 hyökkääjän ja seitsemän pakin sijaan herätti ihmetystä jo ennen kisoja ja kostautui välittömästi avausottelussa, kun Kupari loukkaantui. Sääntöjen mukaan häntä ei saanut korvata, joten Suomi joutui jokaiseen turnauksen otteluun tämän jälkeen vajaalla hyökkääjämiehityksellä.

– Sitä ei voi puolustaa. Tuohon päädyttiin varmasti pitkän palaverin jälkeen, mutta jälkikäteen ajateltuna he varmasti olisivat päätyneet seitsemään puolustajaan.

Valintakysymyksiin löytyy toki aina yhtä monta mielipidettä kuin on keskustelijaakin, mutta jopa jälkiviisastelun uhalla Lehkonen mainitsee, että olisi myös rakentanut joukkueen hieman toisin. Hän jäi kaipaamaan puolustaja Antti Tuomistoa joukkueeseen tuomaan fyysisempää elementtiä ryhmään. 194-senttinen Tuomisto pelaa A-nuorten SM-sarjassa, koska hän siirtyy vuoden päästä USA:n yliopistosarjaan.

– Tykkään myös, että kolmos-nelosketjuissa on jalkavia hyökkääjiä, jotka tuovat energiaa peliin. Yksi vaihtoehto olisi voinut olla Ässien Roni Hirvonen. Hän pelaa peliä matemaattisesti eli tietää aina tilanteen.

Ihan hyvään kisarupeamaan Lehkonen olisi toivonut pientä tuuria Kanadan 1–0-johtotilanteessa.

– Olisi ollut kiva nähdä, miten Suomi olisi selvinnyt pelin loppuun asti, jos se alun maalitehtailu olisi jäänyt yhteen. Joukkue luisteli hyvin ja kamppaili kovaa, mutta nyt jäi kuva, että he jäivät kaikessa jälkeen. Kiistatta siinä tilanteessa tuli paniikki, ja kun Suomen poika menee paniikkiin, se näyttää aina karmealta! Kaikesta huolimatta olosuhteisiin nähden ihan ok suoritus Suomelta ja Raipelta.