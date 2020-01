Joonas Odenin äiti teki neljää työtä pitääkseen poikansa kiekkojoukkueissa – paljasti yllättävän piirteen Nuorten Leijonien sankarista

Joonas Oden laukoi Nuoret Leijonat MM-välieriin. Minna Hakala-Oden mahdollisti yksinhuoltajana poikansa unelman.

Se oli upea maali. Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue pelasi MM-puolivälierää torstaina Yhdysvaltoja vastaan. Peli oli kolmannessa erässä tasan 0–0 ja Suomi ylivoimalla. Joonas Oden liukui Yhdysvaltojen alivoimaneliön keskelle. Kiekkoa pitänyt Kristian Tanus katsoi kohti siniviivaa, mutta syöttikin ovelasti Odenille. Oden laukoi suoraan syötöstä kiekon yläkulmaan.

Suomi voitti 1–0 ja eteni MM-välierään, jossa vastassa on lauantaina Kanada.

Odenin perheessä Kouvolassa seurattiin ottelua suurella jännityksellä. Television ääressä istuivat sekä Joonaksen äiti Minna Hakala-Oden että vuotta nuorempi veli Markus.

– Siisti maali, kertoo Hakala-Oden Markuksen tokaisseen Joonaksen kiskaistua kiekon reppuun.

Hakala-Oden kertoo, että pojan maalista huolimatta hienointa oli Suomen voitto. Joukkueurheiluahan jääkiekko on.

– Mutta on se hienoa, kun näkee oman poikansa onnistuvan ja hymyilevän tv:ssä. Se lämmittää.

Suomi sai puolivälierän lopussa jäähyn ja joutui alivoimalle. Jännitys kasvoi Hakala-Odenille liian suureksi ja oli pakko lähteä kävelemään. Ei sentään ulos, vaan kuulomatkan päähän tv:stä.

– Sitten vain kurkittiin, pystyykö Suomi pitämään johtonsa. Varsinkin Peetro Seppälä puolusti hyvin, Hakala-Oden kehuu kouvolalaispakkia.

Ottelun jälkeen äiti kertoi kiireiselle pojalleen, ottelun sankarille, lyhyet terveiset.

– Sanoin vain, että nauti hetkestä. Huomenna on uusi päivä. Silloin pitää jo unohtaa edellinen ja jatkaa eteenpäin.

Joonas Oden iski Suomelle ratkaisumaalin MM-puolivälierässä Yhdysvaltoja vastaan.

Odenien kiekkoperhe on ollut yksi edeltävän vuoden puhutuimmista. Ilta-Sanomat kertoi Hakala-Odenin tarinan vuosi sitten tammikuussa. Hakala-Oden on tehnyt suuria uhrauksia poikiensa kiekkouran eteen. Hän on ammatiltaan lähihoitaja ja tehnyt kovimmillaan töitä neljässä eri työpaikassa samaan aikaan. Yksinhuoltajalle kahden kiekkoilijan kasvattaminen oli taloudellisesti erittäin haastavaa.

Veljekset syntyivät Yhdysvalloissa 2000-luvun alussa. Hakala-Oden oli naimisissa Yhdysvaltojen armeijassa työskennelleen miehen kanssa. Pojat alkoivat harrastaa jääkiekkoa, jossa osoittautuivat lahjakkaiksi.

Elämä muuttui vuonna 2012, kun Hakala-Oden erosi miehestään ja muutti poikiensa kanssa Suomeen. Haukiputaalla Joonas ja Markus pelasivat Ahmoissa. Oulun Kärpät kiinnostui kuitenkin lahjakkaista veljeksistä, mikä huolestutti heidän äitiään, joka oli kuullut seuran korkeista pelimaksuista.

– Kun he sitten menivät Kärppiin, huomasin eron, Hakala-Oden kertoi Ilta-Sanomille.

Odenien kokonaismaksut jysähtivät parista sadasta pahimmillaan 750 euroon kuukaudessa. Summaan tulivat päälle vielä varustehankinnat ja kahden kasvavan nuoren ruokakulut. Isä ei kuluihin osallistunut.

– Monesti mietin kuukauden lopussa, mitä syödään, kun rahaa ei ole, Hakala-Oden muisteli.

Vuonna 2015 perhe muutti Hakala-Odenin kotiseudulle Kouvolaan, missä pelimaksut olivat pienemmät. Syksyllä 2018 Joonas murtautui KooKoon liigajoukkueeseen, ja Markus on tällä kaudella tehnyt A-juniorien SM-sarjassa KooKoolle 24 tehopistettä. Nyt Hakala-Oden kertoo, että kulunut vuosi on ollut perheelle kokonaisuudessaan todella hyvä.

– Joonas on saanut itseluottamusta. Aina minä olen tiennyt, että hänellä on taitoa, mutta itseensä uskominen on puuttunut. Nyt on hyvät valmentajat, jotka avustavat häntä itseluottamuksen kehittämisessä ja uskovat häneen, Hakala-Oden kertoo toteaa kyynelehtien.

Eli KooKoon päävalmentajan Jussi Ahokkaan suuntaan lähtevät kiitokset?

– Totta kai! Ja Raipelle! Hän uskoi Joonakseen ja otti mukaan MM-joukkueeseen, Hakala-Oden kiittelee Nuorten Leijonien päävalmentajaa Raimo Helmistä.

Vuosi sitten tammikuussa IS kysyi Hakala-Odenilta, minkä avulla hän jaksoi juniorivuosien raskaat ajat.

– Sitä ajatteli, että pojilla on joku paikka. Oli turvallinen olo, kun tiesi mitä he ovat tekemässä, äiti vastasi.

Toissa päivänä Joonas Oden sai MM-puolivälierässä paikan, jonka käytti. Hän tiesi, mitä oli tekemässä.

KooKoon liigajoukkueen päävalmentaja Jussi Ahokas katsoi mielissään Odenia, joka tuuletti voittomaalia Yhdysvallat-ottelussa. Ahokkaan mielestä hänen suojattinsa on päässyt käyttämään vahvuuksiaan MM-turnauksessa.

– Oden on hyvä yleispelaaja, jonka vahvuudet ovat luisteleminen ja karvauspeli, Ahokas kuvailee Odenia, joka on koonnut MM-turnauksessa tehot 3+3.

– Yhdysvaltoja vastaan hänestä näkyi itseluottamusta. Oden uskalsi pelata hyökkäysalueella kiekossa, mikä oli kiva nähdä. Olen todella tyytyväinen, että hän vaikuttaa nauttivan pelaamisesta.

Joonas Oden on noussut Nuorten Leijonien luottopelaajaksi.

Ahokas vahvistaa Odenin äidin näkemyksen, että pelaajan tärkeä kehityskohde on ollut itseluottamuksen parantaminen. Valmentaja uskoo MM-kisojen onnistumisten näkyvän myös KooKoon paidassa liigakaukalossa.

– Henkiseltä puoleltaan Oden on ujo, ja jääkiekkoilijana myöhäisherännäinen. Kehitys on ollut jatkuvaa eikä katto ole todellakaan vielä vastassa.

Ahokas voitti Nuorten Leijonien valmentajana MM-kultaa viime vuonna. Hän uskoo, että Leijonilla on mahdollisuudet mennä päätyyn asti tälläkin kertaa, mutta se vaatii ensin huippuonnistumista Kanadaa vastaan välierässä.

– Kun on Justus Annusen tasoinen maalivahti, on edellytykset mihin vain. Aina kun Suomi pelaa, on mahdollista voittaa maailmanmestaruus.