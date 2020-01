Kommentti: Missä tämä joukkue oli turnauksen seitsemän ensimmäistä päivää? Nuoret Leijonat nosti huimasti tasoaan

Nuoret Leijonat pelasi turnauksen ehjimmän 60-minuuttisen kovimmassa paikassa, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén Trinecistä.

Yhdessä jääkiekko-ottelussa voi tapahtua mitä vain. Sattumalla on myös aina roolinsa. Siksi on hedelmätöntä tuomita yhden puolivälierän perusteella.

Vuosi sitten Vancouverissa puolivälierässä Kanadan tähtipuolustaja Noah Dobsonin maila katkesi jatkoajalla kohtalokkaasti avopaikassa.

Seuranneesta vastahyökkäyksestä Toni Utunen laukoi voittomaalin, ja vei Nuoret Leijonat välieriin. Loppu on historiaa.

Torstai-iltana Suomi teki kollektiivisen ryhtiliikkeen ja kaatoi puolivälierässä Yhdysvallat 1–0. Puolustavan mestarin turnaus jatkuu mitalipeleissä viikonloppuna Ostravassa.

Tätä oli vaikea nähdä vielä pari päivää sitten, kun Suomi ”kruunasi” tahmean ja sekavan alkulohkovaiheen kyykkäämällä Sveitsille, mutta Nuoret Leijonat venyi taas kerran tärkeimmillä hetkillä.

Päävalmentaja Raimo Helminen puhui ennen Yhdysvallat-ottelua paljon pelirohkeudesta. Hän painotti moneen otteeseen, ettei joukkue voi lähteä pelkäämään ja aristelemaan liukasta jenkkijoukkuetta vastaan.

Tästä ei ollut pelkoa. Suomi pelasi turnauksen ehjimmän 60-minuuttisen kovimmassa paikassa. Siitä hatunnosto koko joukkueelle. Toki kaikki on suhteellista. Suomen asettama rima ennen Yhdysvallat-ottelua ei ollut häävillä tasolla.

Avauserästä lähtien Nuoret Leijonat oli paremmin pelin päällä kuin aiemmissa kävelyotteluissa. Viisikot eivät repeilleet pahasti, kiekkovarmuus oli paremmalla tasolla kuin aiemmin ja suomalaiset pyrkivät horjuttamaan jenkkinippua myös fyysisellä pelillä.

Kurinalaisuus ja huolellisuus paistoivat piippuhyllylle asti. Lopuista huolehti ottelun paras pelaaja Justus Annunen, joka oli betonivarmassa iskussa maalillaan.

Se ihmetyttää, missä tämä Nuoret Leijonat oli turnauksen seitsemän ensimmäistä päivää?

Helmisen kanssa viime vuosina työskennelleet ovat kehuneet, että hän on kehittynyt paljon valmennusuransa alkuvuosista ulosanniltaan ja asioiden välittämisessä joukkueelle. Varmasti näin, mutta on eri asia tehdä töitä apuvalmentajana kuin päävalmentajana.

Nyt leijonaikoni on pannut rohkeasti maineensa peliin Nuorissa Leijonissa, joka on Jääkiekkoliiton lippulaivatuote. Pesti on jo julkisuusarvoltaan vaativa, mutta samaan aikaan pitää pystyä vastaamaan U20-projektin kokonaisuudesta.

Joonas Oden teki Suomen voittomaalin MM-puolivälierissä. Patrik Puistola yhtyi riemuun.

Viime vuosien turnauksissa on nähty malliesimerkkejä siitä, mikä on ammattitaitoisen valmennuksen ja valmennusryhmän merkitys nuorten MM-kisoissa. Suomi-kiekon tehdas puskee aiempaa laadukkaampaa pelaajamateriaalia, mutta ei Suomella ole edelleenkään varaa antaa siimaa taktisella puolella.

Esimerkiksi Malmö 2014, Helsinki 2016 ja Vancouver 2019 osoittivat, että ammattitaitoisella valmennuksella on mahdollista saada tarvittavaa kilpailuetua muita laatua pursuavia huippumaita vastaan tiiviillä tahdilla pelattavassa turnauksessa.

Yhden puolivälieräottelun tulos ei tee kenestäkään parempaa tai huonompaa osaajaa, mutta torstain Yhdysvallat-voitto oli iso sulka kovaa arvostelua saaneen Helmisen hattuun.

Tämän vuoden MM-joukkueessa ei ole samalla tavalla kärkiosaamista kuin viime vuosien kultaturnauksissa, joissa eturiviin nousi johtavia pelaajia kovissa paikoissa.

Lisäksi riveistä puuttuu tärkeitä palasia etenkin keskikaistalta, kun Anton Lundell ei toipunut kisoihin ollenkaan ja ykkössentteri Rasmus Kupari putosi riveistä avausottelussa. Keskikaistaa olisi toki voinut täydentää myöhemmin, mutta valmennusjohto päätti leimata ennen kisoja kaikki kisapassit ilman pelivaraa.

Vajaasta rosterista huolimatta Suomi pystyi lyömään turnauksen kypsimmän 60-minuuttisen pöytään, ja sai ennakkosuosikki Yhdysvallat näyttämään loppua kohti täysin neuvottomalta jääkiekkojoukkueelta.

Helmisen johtama valmennusryhmä oli kotiläksynsä tehnyt, ja joukkue pelasi työteliäästi ja sitoutuneesti pelisuunnitelman mukaisesti.

Ei tämän vuoden Nuorten Leijonien turnaus ole ollut missään vaiheessa kiinni jännittämisestä tai pelirohkeuden puutteesta. Päinvastoin. Rohkeutta ja intoa on ollut paikoitellen liikaakin, mikä on näkynyt pelaamisessa huolimattomuutena ja kurittomuutena.

Nuoret Leijonat on kaivannut vain selkeämpiä pelillisiä raameja, tukea.

Läpi alkulohkon Suomi oli ihmeen kuriton joukkue. Pelitavallinen sekavuus toi pelaajille tarpeetonta epävarmuutta, mikä heijastui kaikkeen tekemiseen. Siinä missä Suomi sortui alkulohkossa yksilövetoiseen puskemiseen, Yhdysvaltoja vastaan joukkue malttoi hyökätä ja puolustaa yhdessä, ja niin mitä peli aina sillä hetkellä vaati.

Tasonnosto puolivälierän paineotteluun oli huima.