Loukkaantumissuma pakotti 55-vuotiaan ex-kiekkoilijan jäälle farmiliigan ottelussa – ”Jos minä joudun pelaamaan niin sitten joudut sinäkin”

Elmira Enforcers joutui turvautumaan erikoiseen ratkaisuun saadakseen pelinsä pelattua sunnuntaina.

Federal Prospects Hockey League ei ole Pohjois-Amerikan loisteliaimpiin kuuluva jääkiekkoliiga. Yhdysvalloissa pelattava ammattilaissarja on suomalaisittain kuvailtuna kiekkopyramidissa farmin (AHL) farmin (ECHL) farmiliiga.

FPHL:ssä pelaa 10 joukkuetta kahdessa divisioonassa. Yksi niistä, Elmira Enforcers, joutui tilanteeseen, joka on monelle suomalaiselle alasarjaseurallekin tuttu. Pelaajat meinaavat loppua kesken, vaikka kausi on täydessä vauhdissa.

Joukkueen kenties nimekkäin pelaaja ei ole pelaaja enää lainkaan – tai ei ainakaan ollut ennen viime perjantaita. Seuran omistaja Robbie Nichols on entinen Philadelphia Flyersin varaus ja hän pelasi yhteensä 542 ottelua korkeimmissa farmisarjoissa eli AHL:ssä ja IHL:ssä kelpo tehoin.

Ainoa ongelma on, että Nichols on 55-vuotias. Flyers varasi hänet vuonna 1983 ja hänen pelaajauransa loppui 1990-luvulla. Tämän jälkeen hän on toiminut päävalmentajana ja toimitusjohtajana eri farmisarjoissa. Nyt hän on ensimmäistä kertaa seuran omistaja.

Omistaja joutui laittamaan kroppansa likoon, kun Enforcers ei ollut saada riittävästi miehiä jäälle otteluun Danbury Hat Tricksiä vastaan. Hän oli viimeksi pelannut 25 vuotta sitten.

– Iän myötä hidastuu. En pysy näiden nuorten kyydissä. Pää toimii, jalat eivät. Mutta olihan se jännittävää olla taas jäällä. Kilpailuhenki syttyy taas, Nichols kertoi viikonloppuna ESPN:lle.

Enforcersilta puuttui ottelusta kuusi pelaajaa. Myös päävalmentaja Brent Clarke, 33, joutui palaamaan jäälle vammasuman aikana. Clarke on ollut joukkueen tehomies: neljässä ottelussa 11 pistettä. ”Jos minä joudun pelaamaan niin sitten pelaat sinäkin”, sanoi valmentaja pomolleen.

– Pitihän asiaa vähän miettiä, mutta otin vähän särkylääkettä alle ennen peliä, joten en tuntenut juuri kipua pelin aikana, Nichols sanoi.

Normaalien omistajan otteluvalmistelujen lisäksi Nichols kaivoi muistojensa arkistosta vanhan rutiininsa pelaaja-ajoiltaan. Kun hän pelasi Kalamazoo Wingsissä 1980-luvulla, Nichols takoi kerran kuusi pistettä yhdessä ottelussa. Ennen kyseistä matsia hän kävi aterialla paikallisessa McDonald’sissa. Joten hyvän onnen toivossa Nichols suuntasi Big Macille ennen tätäkin ottelua.

Ennen Enforcersia Elmiran kaupungissa pelasi farmijoukkue Jackals. Kuva vuodelta 2013.

Nichols hoiti tuuraajan roolia jäällä eikä pelannut joka vaihtoa.

– Ensimmäinen erä oli vaikea. Olin surkea. Pelasin kolme vaihtoa enkä saanut mitään aikaiseksi. Toisessa erässä aloin saada jalkojani liikkeelle. Ajelin parin tyyppiä ja iskin hyviä taklauksia. Sain jäähynkin.

Nichols sai jäähyn väkivaltaisuudesta toisen erän puolivälissä.

Nicholsin ketjukavereina oli kaksi parikymppistä pelaajaa. Yksi vastustajajoukkueen pelaajista tuli kertomaan Nicholsille kesken ottelun, että hänen isänsä pelasi tämän kanssa farmiliigassa samassa joukkueessa vuosikymmeniä sitten.

Danbury voitti 5–4, mutta Enforcersin sometiimi otti kaiken – vähän liikaakin – irti 55-vuotiaan pomon visiitistä jäälle. ”Robbie Nichols jahtaa Gordie Howen ennätystä!”, seura hehkutti.

Kiekkolegenda Howe pelasi kuudella eri vuosikymmenellä. Nicholsille tämä oli viides, ja vuosikymmen vaihtuu vain muutaman päivän kuluttua. Silti pomo ei ollut tästä hassuttelunakaan mielissään.

– Saatan pelata vielä uudelleen, mutta sanoin pr-tyypilleni, että älä käytä nimeäni Gordie Howen kanssa samassa hengenvedossa enää uudelleen.

Elmiran kaupunki sijaitsee New Yorkin osavaltiossa. Vajaan 30 000 asukkaan kaupungissa on pelattu farmikiekkoa vuodesta 2000. Elmira Jackals pelasi UHL:ssä ja ECHLssä 2000–17 ja Enforcers perustettiin vuosi Jackalsin toiminnan lopettamisen jälkeen. Näyttämönä on moderni 3 700-paikkainen jäähalli.

Enforcersin pelit ovat kaupungin vetonauloja. Seura on vetänyt tällä kaudella keskimäärin 3 100 katsojaa per ottelu ja on koko sarjan seuratuin joukkue. Lukema vetäisi vertoja myös ylemmillä farmitasoilla.