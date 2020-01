Kommentti: Nolosti ja löperösti kyykännyt Nuoret Leijonat on tällä menolla tuhon tiellä MM-kisoissa

Suomen pelaamista on leimannut läpi turnauksen huolellisuuden ja selkeyden puute, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén Trinecistä.

Se oli sellainen alkulohkorykäys. Suomen alle 20-vuotiaiden MM-turnaus Tshekissä on ollut tähän asti kaikkea muuta kuin vakuuttavaa menoa.

Teeman mukaisesti Suomi päätti alkulohkon nolosti kyykkäämällä ”uudenvuoden klassikossa” Sveitsille 2–5.

Seuraavaksi edessä on MM-turnauksen herkkupala, pudotuspelivaihe.

On aika tehdä välitilinpäätös, missä Nuoret Leijonat menee.

***

Suomi kohtasi alkulohkossa vain yhden laatuvastustajan, kun Ruotsi nousi voittoon avausottelussa. Suomea ei testattu A-luokan vastustajalla tämän jälkeen.

Suomen eväät eivät riittäneet ottelussa Ruotsia vastaan.

Tässä yhteydessä Sveitsin kehuminen ja ylistäminen pahana vastustajana on itselleen valehtelua. Suomi pelasi vain joukkueena sen verran löperösti, että ottelusta tuli 60-minuuttinen hiihtelynäytös.

Neljässä alkulohkon ottelussa Suomen viisikkopelaaminen oli kaikkea muuta kuin priimaa.

Kysyin aiemmin päävalmentaja Raimo Helmiseltä, miten valmennus aikoo valmistaa joukkueen kolmen matalatempoisen kohtaamisen jälkeen otteluun, jossa pelillinen vaatimustaso nousee aivan uusiin sfääreihin.

Helminen mainitsi Ruotsi-ottelun mieleen palauttamisen. Tästä ottelusta on nyt aikaa viikko. Tilanne on kaikkea muuta kuin ideaali, minkä myös osa pelaajista on myöntänyt.

***

Sveitsi-ottelusta piti tulla pelaajien ja valmennuksen mukaan ryhdikäs kenraali puolivälierää varten, mutta se oli kaikkea muuta. Pelaajien vitutuskäyrää se ainakin nosti, jos jotain positiivista suomalaisittain hakee.

Suomi rallatteli Slovakian ja Kazakstanin kumoon lähinnä virtuositeetin ja materiaaliedun voimin. Voittoihin ei ole tarvittu ehjiä 60-minuuttisia, johon Suomen on pystyttävä puolivälierässä Yhdysvaltoja vastaan. Muuten tulee nuha.

Yksilövetoisella lätkällä joukkue yritti myös Sveitsiä vastaan, mutta tukkaan tuli. Kun viisikkopeli sakkaa nähdyllä tavalla ja ykkösvahti Justus Annunen ei ole muurikunnossa, Suomi on vaikeuksissa jopa Sveitsiä vastaan.

Suomi joutui katsomaan Sveitsin juhlia tiistai-iltana Trinecissä.

Että sellaisista lähtökohdista Suomi lähtee kovimpaan mahdolliseen testiin.

Suomen pelaamista on leimannut läpi turnauksen huolellisuuden ja selkeyden puute, mikä on näkynyt aivan perusasioissa. Kiekkovarmuus, kiekollisen auttaminen, tukipelaaminen, takapaineen annot, vaihtojen pituudet…näissä on ollut isoja ongelmia.

Kurittomuus on näkynyt viisikkopelaamisen lisäksi jäähytilastoissa. Suomi oli ottanut ennen Sveitsi-ottelua yhteensä (20) kahden minuutin jäähyä, mikä oli kolmanneksi eniten. Sveitsi-ottelussa pikkukakkosia tuli enää kolme.

Tuomarilinja on ollut yllättävän tiukka, mutta se ei voi olla mikään tekosyy löperölle jäähymäärälle. Jäähyt kielivät muun muassa siitä, että kaikki eivät ole samalla sivulla ja fokus ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla.

***

Suomen onneksi joukkueen tärkein alivoimapelaaja eli ykkösvahti Annunen on ollut pääosin varmaotteinen tappohetkillä.

Annunen on myös se pelaaja, joka parhaimmillaan pystyy tekemään ratkaisevan eron tiukoissa otteluissa. Yhtään helppoa maalia haavoittuvassa tilassa oleva joukkue ei kestä. Annusella on kyky ryöstää otteluita. Muuten Suomi ei nauti kilpailuetua millään osa-alueella Yhdysvaltoja vastaan.

Suomalaiseen maajoukkuelätkään perinteisesti kuuluva yhteistyön jääkiekko kurinalaisine viisikkoineen ei ole pistänyt silmään missään vaiheessa Trinecissä.

Kuvaavaa on, että Yhdysvallat on näyttänyt tähän mennessä turnausta yhtenäisemmältä ryhmältä pelillisesti kuin Suomi. Jenkkiviisikoiden yhteispeli on ollut parhaimmillaan mainiolla tasolla. Alkulohkon päätösottelussa se kaatoi muun muassa Venäjän, joka on vakuuttanut jopa jenkkiryhmää enemmän.

Yhdysvallat on jo paperilla kivikova nippu, mutta progressiivinen pystysuunnan lätkä tekee siitä yhden turnauksen vaikeimmin voitettavista joukkueista. Heikkoudet löytyvät peräpäästä ja oman alueen puolustuspelistä.

Olisin Helmisen asemassa erityisen huolissani Yhdysvaltojen dynaamisesta suunnanmuutospelistä ja hyökkäysarsenaalista. Samaan aikaan Suomen viisikkopuolustamisessa on edelleen isosti viilattavaa. Viisikot repeilevät ja Suomen maalille aukeaa paraatikujia tuon tuosta.

Päävalmentaja Raimo Helmisellä riittää pohtimista ennen torstaina pelattavaa puolivälieräottelua USA–Suomi.

Suomen on pidettävä kiekosta huomattavasti parempaa huolta kuin tähän asti ja pystyttävä kontrolloimaan kiekkoa järkevämmin. Vauhtiajoihin joukkueella ei ole varaa lähteä.

Alkulohkossa Suomi hyökkäsi kirkassilmäisesti isoilla riskeillä ja yksilövetoisesti, mikä kostautui kiekonmenetyksinä ja ylivoimahyökkäyksinä omiin. Jos sama jatkuu, tämä on tuhon tie Yhdysvaltoja vastaan.

Isoin kysymys on, onko Suomen pelillinen selkänoja riittävän tukeva turnauksen toistaiseksi tärkeimpään ja kovatasoisimpaan otteluun?

Alkulohko ei ainakaan vakuuttanut.