Päävalmentaja Raimo Helminen pettyi Nuorten Leijonien esitykseen: ”Ei voida leikkiä”

Nuorten Leijonien alkulohko päättyi surkeasti.

Nuorten Leijonien päävalmentaja Raimo Helminen käveli vakavailmeisenä median eteen vuosikymmenen viimeisenä iltana Trinecin Werk-areenan uumenissa.

Takana oli juuri nöyryyttävä 2–5-tappio altavastaaja Sveitsille nuorten MM-kisojen alkulohkon päätöskamppailussa.

Tappio tarkoitti sitä, että Suomi jäi A-lohkossa kolmanneksi Ruotsin ja Sveitsin taakse. Puolivälierässä vastaan tulee B-lohkon kakkonen Yhdysvallat.

Tahmean Sveitsi-ottelun purkamisen Helminen aloitti seuraavasti:

– Totta kai ollaan pettyneitä tämän päivän tulokseen. Meillä oli ihan selkeä plääni. Suunnitelma oli, että ollaan maalin edessä vahvoja ja saadaan painetta vastustajan maalille, koska he sumputtavat. Sitä kautta lähdettiin peliä rakentamaan.

– Alku ei ollut niin hyvä kuin odotettiin, mutta pääsimme ekassa erässä peliin lopulta mukaan ihan hyvin. Muutama turha maalipaikka jaettiin ensimmäisessä erässä. Ehkä ajatusmaailma oli liian paljon hyökkäämisessä, näki Helminen.

Viesti ei mennyt perille

Helmisen painottama viesti joukkueelle ei luotsin mukaan mennyt perille

– Näköjään ei, kun lopputulos on tämä. Ei oltu ihan ytimessä.

– Yritettiin psyykata, että ei voida leikkiä. Sellainen viesti oli joukkueelle, mutta emme saaneet sitä muutettua sellaiseksi draiviksi. Ei se nyt missään nimessä huonoakaan ollut, mutta Sveitsi roikkui hyvin ja kävi tekemässä maalit. Se tekee pelin aina vaikeaksi toiselle joukkueelle, sanoi Helminen.

– Joukkuepelaamiseen pitää löytää seuraavaa peliä varten parempi juttu ja saada paketti tiiviimmäksi.Missä jamassa viisikkopelaaminen on mielestäsi tällä hetkellä?– Se on välillä tosi hyvää ja välillä se vähän heittelee. Kyllä siellä se peli on, ei se siitä jää kiinni. Meidän pitää oppia virheistä ja tästäkin pelistä. Parantaa pitää.

Aikaa parantamiseen ei ole tuhottomasti, sillä keskiviikon harjoituspäivän jälkeen Yhdysvallat kohtaa Suomen Trinecissä, missä Suomi on pelannut turnauksen alusta asti.

– Kuka vaan sieltä tulee vastaan, tiedettiin, että se on kova vastus. Ei siitä ainakaan haittaa ole, että peli pelataan täällä. Huomenna saadaan palautua ja virittää joukkue torstain päiväpeliin. Se tulee vastaan nopeasti.

– Meillä on kova usko siihen peliin. Pitää olla kova usko omaan tekemiseen. Saadaan vain viisikot kasaan pelaamaan virheettömästi. Se on selvä asia, että Yhdysvallat on kovatasoisempi joukkue. Virheitä pitää minimoida.