Nils ja Tilda Höglander olivat pienen pohjoisruotsalaisen kylän ainoat lapset.

Nils Höglander, 19, kuritti torstaina Suomea jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa huikealla ilmaveivimaalillaan. Osuma lisäsi tempputaiturin suosiota Ruotsissa, mutta pelaajan mukana kulkee koko ajan suuri kaipuu.

Pienestä Bockträskin kylästä Ruotsin Lapista lähtöisin oleva Höglander koki seitsemän vuotta sitten sanoinkuvaamattoman menetyksen, kun hänen rakas Tilda-siskonsa kuoli aortan repeämään. 13-vuotiaana täysin yllättäen kuollut Tilda oli vuoden veljeään vanhempi.

– Olen tottunut elämään asian kanssa, mutta ajattelen häntä kaiken aikaa. Tunnetta on vaikea muuttaa. Siskoni kuoli ja olimme kasvaneet yhdessä. Hän on yhä mukana ajatuksissa, vaikka asiasta on jo pitkä aika, Höglander kertoi Aftonbladetin haastattelussa.

”Hauska tehdä temppuja”

Höglander viihtyi lapsena ulkona pelaamassa päivät pitkät. Taito kehittyi vaativissa oloissa.

Höglander pelasi juniorina Clemensnäsissä ja Timråssa. Hän debytoi Ruotsin pääsarjassa kaudella 2016–17 AIK:n pelaajana. Nykyiseen seuraansa Rögleen hän siirtyi viime kaudeksi.

Nils Höglander edustaa seuratasolla Rögleä.

Näyttävän pelaajan maineessa oleva Höglander on kertonut löytävänsä ratkaisut tiukoissa tilanteissa kentällä lähestymällä haasteita hauskanpidon ajatuksella.

– Olen sellainen persoona. On aina hauska tehdä temppuja. Joskus ne eivät onnistu, joskus hommat menevät oikein coolisti. Kävin joskus nuorempana laskettelemassa. Kokeilin silloin erilaisia hyppyjä ja voltteja. Se on seurannut jääkiekkoon. Haluan tehdä asioita, joita muut eivät tee, Höglander kertoi Aftonbladetille.

Ruotsissa Höglanderin torstaista 1–1-tasoitusta on kuvailtu ”Zorro”-maaliksi. Meillä temppu tunnetaan paremmin ilmaveivinä. Oli nimi mikä tahansa, maali oli taidon ja vaiston upea tulos.

Höglander kuvaili maalinsa nostattamaa tunnetta hauskaksi.

– Katselin pienenä kohokohtia muiden pelaajien maaleista ja nyt lapset puhuvat minusta, kun olen tehnyt jotakin hauskaa.

Ruotsi voitti Suomen jatkoajalla 3–2.

Ruotsin huima putki

Ratkaisumaalin iski Alexander Holtz ylivoimalla ajassa 64.55. Samalla jatkui Ruotsin uskomaton putki alle 20-vuotiaiden MM-kisojen alkusarjoissa.

Ruotsi on voittanut nyt 49 alkusarjaottelua peräkkäin. Kuvaavaa on, että kun Ruotsin voittoputki alkoi, ratkaisija Alexander Holtz oli neljävuotias.

Ruotsi pelaa seuraavaksi Sveitsiä vastaan lauantaina. Suomi kohtaa samana päivänä Slovakian.