Nuorten Leijonien hyvä hetki päätöserässä ei kantanut – Kanada vei MM-kenraalin NHL-legendan pojan johdolla

Suomi hävisi jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisojen kenraaliharjoituksen Kanadalle maalein 2–4.

Suomi hävisi alle 20-vuotiaiden MM-kisojen kenraaliharjoituksen Kanadaa vastaan. Kanada vei viimeisen maaottelun ennen MM-turnausta maalein 4–2.

Kanada hallitsi ottelua selvästi kaksi ensimmäistä erää. Nolan Foote kuritti Suomea kahdesti toisessa erässä. Foote on kaksinkertaisen Stanley Cup -voittajan, puolustaja Adam Footen poika.

Footen toisen osuman jälkeen Suomen päävalmentaja Raimo Helminen vaihtoi maalille Kari Piiroisen. Etukäteen oli tosin tiedossa, että ykkösvahdiksi kaavailtu Kärppien Justus Annunen pelaa kenraalissa vain puolet ottelussa.

Suomi pääsi peliin mukaan kolmannen erän alussa kakkosketjun hyvien otteiden myötä. Patrik Puistola ja Joonas Oden järjestivät kiekon maalin eteen kohti Kristian Tanusta. Kiekko pomppi Kanadan maaliin.

Kakkosketju iski uudestaan päätöserässä, kun Puistola tasoitti ottelun. Oden voitti kiekon maalin takana, siirsi Tanukselle, joka löysi Puistolan vapaana maalin kulmalta.

Viisi minuuttia tasoituksen jälkeen Ty Dellandrea vei Kanadan jälleen johtoon. Kevin Bahl viimeisteli loppunumerot.

Harjoitusmielessä joukkueet pelasivat vielä jatkoajan ja vetivät rangaistuslaukaukset, vaikka Kanada voittikin varsinaisen peliajan. Suomi teki maalin jatkoajalla. Asialla olivat Rädyn veljekset: Aatu syötti, Aku viimeisteli. Suomi voitti myös voittomaalikilpailun 2–0.

– Alku oli vaisu ja pelissä oli kova tempo. Toinen erä oli meille vaikea. Kolmanteen erään saimme viisikkoja kasaan ja kimpassa tehtiin töitä. Päätöserä oli vähän parempi, Helminen kommentoi peliä Yle Urheilulle.

Helminen summasi, millaisia otteluita nuoret Leijonat voivat MM-kisoissa odottaa.

– Tempo on hirveä ja kamppailujen voittaminen on tosi tärkeää. Pitää olla vahva maila ja kroppa myös.

Yle uutisoi ottelun aikana, että Anton Lundell ei osallistu MM-kisoihin Tshekissä. Helsingin IFK:n keskushyökkääjälupaus loukkasi kätensä marraskuussa, eikä ehdi toipua kuntoon ennen tapaninpäivänä alkavia MM-koitoksia.

– Lundell on ollut loukkaantuneena jo pidemmän aikaa. Anton on huippupelaaja ja tilanne on tällainen, mutta meillä on hyvät pojat täällä, Helminen päätti Yle Urheilulle.