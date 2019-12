Nyt on vaikeutta! Testaa, löydätkö kaikki erot logoista?

Tunnistatko kiekkojoukkueiden tunnusten pienet erot?

Ilta-Sanomien suositut, tarkkuutta vaativat testit keskittyvät tällä kertaa jääkiekkoilun ihmeelliseen maailmaan. Nyt tarkkojen silmien lisäksi hyvästä logotuntemuksesta on apua. Tarkastelun kohteina ovat nimittäin NHL:n ja KHL:n joukkuelogot.

Visassa näytetään tuttuun tapaan neljä logoa, joista yhdessä on muihin verrattuna jokin ero. Logoryhmiä on 15 kappaletta, ja jokainen kuva on aina edellistä haastavampi. Alussa on muutama lämmittelykysymys, mutta sen jälkeen taso muuttuu erittäin vaikeaksi.

Testiin pääset alta. Jos testi ei näy, voit pelata sen tästä linkistä.

Alla IS:n aiempia etsi ero -testejä. Joukossa on kolme supervaikeaa testiä. Kokeile, saatko tehtyä jopa kaikki oikein!

IS:n tarkkuustesti I

IS:n tarkkuustesti II

IS:n tarkkuustesti III

IS:n tarkkuustesti IV

IS:n tarkkuustesti V – ”Supertesti”

IS:n tarkkuustesti VI

IS:n tarkkuustesti VII

IS:n tarkkuustesti VIII

IS:n tarkkuustesti IX

IS:n tarkkuustesti X – ”Supertesti”

IS:n tarkkuustesti XI

IS:n tarkkuustesti XII

IS:n tarkkuustesti XIII – ”Supertesti”

IS:n tarkkuustesti XIV

IS:n tarkkuustesti XV

IS:n tarkkuustesti XVI

IS:n kaikki laajat testit ja visat löydät tästä linkistä.

Tämänkertaisten vaikeimpien logojen oikeat ratkaisut löydät myöhemmin tästä jutusta.