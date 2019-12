Sami Kapanen sai potkut Sveitsissä

Sami Kapasen pesti sveitsiläisseurassa jäi lyhyeksi.

Sveitsin pääsarjaseura HC Lugano on antanut potkut seuran suomalaisvalmentaja Sami Kapaselle ja tämän apuvalmentajalle Stefan Nymanille.

Lugano on Sveitsin 12 joukkueen pääsarjassa sijalla 11, eli toiseksi viimeisenä. Kierroksia on pelattu sarjassa 29. Potkut eivät tulleet yllätyksenä, koska Kapanen on roikkunut viime viikot löysässä hirressä. Jo alkukuusta uutisoitiin Kapasen työpaikan olevan katkolla, mikäli Luganon kurssi ei käänny.

Yli 800 NHL-ottelua pelaajaurallaan pelannut Kapanen valmensi Luganoa nyt ensimmäistä kauttaan. Hän valmensi kahden edellisen kauden aikana KalPaa SM-liigassa. Ennen päävalmentajapestiään Kapanen toimi yhden kauden KalPan apuvalmentajana.

Kapanen on edelleen KalPan suuromistaja.