Patrik Puistola on toivottavasti täydessä pelikunnossa, kun nuorten MM-turnaus alkaa tapaninpäivänä.

Patrik Puistola, 18, loukkaantui pelottavan näköisesti viime viikolla, kun Ilveksen Panu Mieho jyräsi Jukureita edustaneen hyökkääjän.

Tällä viikolla Puistola palasi Jukurien oheisharjoituksiin ja piipahti perjantaina myös jäällä.

Lauantaina hän aloitti muun Nuorten Leijonien leiriryhmän kanssa valmistautumisen kohti MM-turnausta, joka alkaa tapaninpäivänä Tshekin Trinecissä ottelulla Ruotsia vastaan.

Puistolan katse on nyt tiukasti tulevassa. Hänen kommenttinsa Miehon taklaukseen, joka herätti kuuman keskustelun jääkiekkotaklauksista taas toden teolla henkiin, oli kohtelias mutta lyhyen ytimekäs:

– En halua kommentoida.

Puhutaan sitten Puistolan ikävää loukkaantumista lukuun ottamatta hienosti menneestä lainapestistä Jukureihin. Tapparan riveissä 15 ottelua tehoin 0+1 pelannut Puistola tehtaili Mikkelissä 3+2 pistettä seitsemässä pelissä.

– Se loppui ikävästi, mutta muuten reissu oli omasta mielestäni onnistunut. Lähdin hakemaan isompaa roolia ja sain sen, niin olin tyytyväinen.

– Pääsin pelaamaan ylivoimaa ja sain vastuuta 5–5-pelissä, niin oli paljon kivempaa pelata. Oli hyvät kenttäkaveritkin.

Puistolan isä Pasi Puistola oli mukana 21 vuotta sitten, kun Suomi voitti U20-kultaa Helsingin kotikisoissa Niklas Hagmanin jatkoaikamaalilla.

– Joo, taisi olla.

Asiasta ei ole perhepiirissä puhuttu nyt, pojan ensimmäisten alle 20-vuotiaiden MM-kisojen kynnyksellä.

Leiriryhmän, josta putoaa vielä pari pelaajaa pois ennen kisoja, jääharjoitukset alkoivat lauantaina iltapäivällä Vierumäellä.

– Kiva päästä taas olemaan joukkueen kanssa. Tässä on kolmen päivän hyvä setti, jonka aikana pääsemme harjoittelemaan kisoissa tarvittavia asioita kuten ylivoimaa ja tiettyjä 5–5-pelin juttuja.

Suomi lähtee kisoihin puolustamaan maailmanmestaruutta.

– Meillä on tosi taitavia jätkiä ja hyvä henki. Joukkueessa on helppoa olla. Uskon, että meillä on mahdollisuudet ihan mihin tahansa, Puistola kuvaili.

Joukkueen päävalmentaja on Raimo Helminen, joka pelasi upean maajoukkueuran mutta jonka näytöt valmentajana ovat toistaiseksi varsin ohuet.

– Hän on aika rauhallinen, mutta tietyt asiat pitää tehdä kuten käsketään. Sanotaan niin, että jäällä tehdään asiat huolella, ja sen ulkopuolella voi ottaa vähän rennommin. Hän on hyvä koutsi, Puistola kuvaili tamperelaislegendaa.