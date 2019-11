Jääkiekko

Kansanedustaja suomii Poliisihallitusta IS Liigapörssin lakkauttamisesta – ”Järjetön päätös”

https://twitter.com/joonaskontta/status/1199343990853664771

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisihallituksen tiistainen päätös lakkauttaa IS Liigapörssi ja Hockey GM -pelit arpajaislain vastaisena on herättänyt vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.Asiaan otti kantaa myös keskustan kansanedustaja Joonas Könttä https://www.is.fi/haku/?query=joonas+kontta – Onpa järjetön päätös. Vaikea tajuta, Könttä sanoi twiitissään.Ilta-Sanomat tavoitti Köntän puhelimitse avaamaan kantaansa hieman tarkemmin.

Millaisena näet Poliisihallituksen päätöksen?

– Päällimmäinen reaktioni oli, että päätös on hieman outo. Peliä on kuitenkin ymmärrykseni mukaan voinut pelata jo vuosikausia. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin ei siinä kovin isot rahat ole kyseessä, vaan se on ennemminkin hupipeli.Könttä sanoo, että arpajaislakia pitää noudattaa.– Tämä on kuitenkin tällainen, on se sitten taito- tai tuuripeli, niin ei se ole arpajaislain hengen vastainen näin maallikkona arvioiden.Hän kummastelee sitä, että IS Liigapörssiä on tutkittu jo vuonna 2010 ja silloin tehtiin syyttämättäjättämispäätös.– En tiedä mikä siinä sitten on muuttunut, kun itse peli juurikaan tainnut muuttua. En itse pelaa, mutta moni kaveri pelaa. Kyllä siinä enemmän on huvista kyse, ja samalla pystyy seuraamaan SM-liigaa tietyllä tavalla hieman tarkemmin.

Aiotko lainsäätäjänä tehdä jotain tämän asian eteen?

Paljon somekeskustelua

https://twitter.com/tommitaimisto/status/1199413486671073282

https://twitter.com/Linnanahde/status/1199383437783846912

https://twitter.com/VirtanenTatu/status/1199359049374015496

https://twitter.com/LaaksosenTeppo/status/1199345546814615559

https://twitter.com/MiikaArponen/status/1199443480168321024