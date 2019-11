Jääkiekko

Naistoimittaja arvosteli Leijonien turnaustapahtumaa – sai niskaansa sovinistisen törkyvyöryn

Vihapostia alusta saakka





”Pysy kotona ja hanki lapsia”

En ole keksinyt tälle muuta selitystä kuin että nainen, jolla on mielipiteitä jääkiekosta, ärsyttää. Toisaalta vihapostia saavat kaikki, jotka uskaltavat olla jotain mieltä.