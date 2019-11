Jääkiekko

Katso jääkiekon Suomen cupin finaali SaPKo-Ketterä ISTV:ssä!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruutu+ näyttää kaikki Mestiksen 20-vuotisjuhlakauden ottelut suorina lähetyksinä ja tallenteina osoitteessa ruutu.fi/ohjelmat/mestis https://www.ruutu.fi/ohjelmat/mestis .