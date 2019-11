Jääkiekko

Jesse Puljujärvi on nyt NHL-pomojen tarkkailussa – miten pärjää kansainvälisessä pelitempossa?

Jesse Puljujärvi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy



Ville Pokka



Nikita Soshnikov



Anton Slepyshev

Leijonat aloittaa kauden tosipelit torstaina. Suomi isännöi Karjala-turnausta, jossa Leijonat kohtaa torstaina Venäjän kello 18.30.Ilta-Sanomat arvioi Venäjä-pelin mielenkiintoisimmat pelaajat:Turnauksen seuratuin pelaaja. Paikan päälle saapuvat NHL-seurojen pomot seuraavat Puljujärveä silmä kovana.Edmonton Oilersista tarpeekseen saanut lahjakkuus on aloittanut kauden Kärpissä kovalla ilotulituksella.Palaa kahden vuoden tauon jälkeen maajoukkuepaitaan. Puljujärvi saa ison näyttöpaikan, sillä pelipaikka löytyy ykkösketjun oikeasta laidasta. Tulosodotukset korkealla mutta kiinnostavinta on nähdä, miten 21-vuotias hyökkääjä pärjää kansainvälisessä pelitempossa.Onko 25-vuotiaalle torniolaislähtöiselle puolustajalle myönnetty automaattisesti uusiutuva kausikortti maajoukkueeseen? Tämä kysymys nousi väkisin mieleen, kun Suomen joukkue Karjala-turnaukseen julkistettiin.Pokka palasi neljän Pohjois-Amerikassa vietetyn vuoden jälkeen Eurooppaan viime kaudeksi. Pelaa toista kautta KHL:ssä Avangard Omskin alakerrassa. Alkukaudella tehnyt 25 ottelussa tehot 0+6.Maajoukkueessa tunnettu riskialttiina ja pehmeänä puolustajana. Kehitys laantunut.KHL:n syyskauden paras maalintekijä. Salavat Julajev Ufan 26-vuotias tähtihyökkääjä on paukuttanut 14 maalia 25 ottelussa.Haki läpimurtoa neljän viime kauden aikana NHL:ssä, mutta Toronton ja St. Louisin organisaatioista ei löytynyt vakioruutua. Palasi täksi kaudeksi KHL:ään, ja jälki on ollut alusta asti väkevää.Energinen ja sähäkkäliikkeinen laitahyökkääjä haastaa röyhkeästi ja pelaa suoraviivaisesti kohti maalia. Venäjän hyökkäyksen vaarallisimpia ratkaisupelaajia.Kilpaili Jesse Puljujärven kanssa peliminuuteista Oilersin organisaatiossa kausina 2016–18.Pelityyliltään suoraviivaisempi, kulmikkaampi ja puukätisempi pelaaja kuin Puljujärvi. Kolmen vuoden pään hakkaamisen jälkeen Slepyshev palasi KHL:ään viime kaudeksi.Numeroiden valossa 25-vuotias laitahyökkääjä ei ole ampunut valoja alas TsSKA:n tähtisikermässä. Pelannut alkukauden 0,5 pisteen tahdissa. Karjala-turnauksessa roolia olisi tarjolla Venäjän tasapaksussa hyökkäyksessä.