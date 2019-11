Vaatesuunnittelija Ville Leino saa yhä NHL:stä miljoona euroa vuodessa vaikka ura loppui ajat sitten – tienestit nykytyöstä paljon pienemmät

Jääkiekko

Ville Leino https://www.is.fi/haku/?query=ville+leino tienaa vielä kuluvastakin NHL-kaudesta yli 1,2 miljoonaa dollaria eli noin miljoona euroa, vaikka viimeisistä NHL-peleistä on kulunut aikaa yli viisi vuotta.Syy on Buffalo Sabresin kanssa kesällä 2011 solmitussa 27 miljoonan taalan kuusivuotisessa sopimuksessa, jonka seura osti kolmen kauden jälkeen ulos.Jääkiekkoa hän pelasi vielä sen jälkeen Euroopassa kolmen kauden ajan. Pelit loppuivat keväällä 2017.Leinon, 36, verotettavissa ansioissa NHL-korvaus ei näy. Kovassa nousussa olevan vaatemerkin perustaja ja omistaja maksaa itselleen maltillista palkkaa. Leinon tulot olivat viime vuonna 25 303 euroa.Leinon taiteilu ja maalaaminen eivät jääneet kiekkokaukaloihin. Hän toteuttaa itseään nyt ystävänsä Juhani Putkosen https://www.is.fi/haku/?query=juhani+putkosen kanssa perustamansa Billebeino-vaatemerkin kautta.Vuonna 2014 perustetun osakeyhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 2,25 miljoonaa euroa. Tulos oli komeat 446 000 euroa.– Se tietysti tarkoittaa, että hommat ovat aika terveellä pohjalla. Se mahdollistaa uusien juttujen tekemisen ja kasvun. Ne ovat sinällään tärkeitä asioita. Toki eteenpäin voi mennä monella tavalla: tehdä asioita tyylikkäämmin, vahvistaa brändiä ja olla vaikuttavampi. Kansainvälistyminen ei kuitenkaan ole ilmaista hommaa. Paljon meillä on vielä tekemistä, Leino sanoo yrityksensä toimistolla Hernesaaressa.Suomessa Billebeino on ottanut jalansijaa vahvalla vaikuttajamarkkinoinnilla ja eturivin suomalaisjulkkisten myötävaikutuksella.Billebeinoon ovat sonnustautuneet niin Vesa-Matti Loiri https://www.is.fi/haku/?query=vesa-matti+loiri Kimi Räikkönen https://www.is.fi/haku/?query=kimi+raikkonen kuin käytännössä kaikki suomalaiset NHL-tähdetkin.Ville Leinolla on oma historiansa NHL:ssä ja vaatebrändi on näkynyt jo aikoinaan esimerkiksi Chicago Blackhawksin mestaruusparaatissa maalivahti Corey Crawfordin https://www.is.fi/haku/?query=corey+crawfordin lippiksessä. Ei olekaan yllätys, että Leinon yritys pyrkii saamaan jalansijaa juuri Pohjois-Amerikasta.– Helppoahan se ei ole, mutta toisaalta johonkin on lähdettävä yrittämään. Meillä on hyvät kumppanit siellä. Lätkän kautta tunnen vähän sitä markkinaa ja ihmisten käyttäytymistä, minkä lisäksi minulla on hyvät suhteet tiettyihin NHL-pelaajiin ja muuhunkin porukkaan.– On helpompaa yrittää siellä kuin yrittää johonkin Saksaan tuntematta ketään. En tunne sieltä ketään huippufutaria tai Boris Beckeriä https://www.is.fi/haku/?query=boris+beckeria Helsingissä Billebeinon toimistolla työskentelee kahdeksan ihmistä. Yhdysvalloissa sillä on omat tilat Santa Monicassa, Kaliforniassa.– Meillä on siellä showroom, oma varasto ja nettikauppa. Toimistolla on tiimi, joka tekee samanlaista työtä kuin me alkuun teimme täällä. Eihän se alkuun ole mitenkään räjähtänyt, mutta olemme käytännössä vasta aloittaneet. Loppuvuodesta meillä tulee siellä enemmän markkinointia.Leino mainitsee Colorado Avalanchen supertähden Nathan MacKinnonin https://www.is.fi/haku/?query=nathan+mackinnonin , joka istui Billebeinon viime viikolla Instagramissa julkaisemassa kuvassa ravintolassa merkin lippikseen sonnustautuneena.NHL-tähtien antama näkyvyys on arvokasta.– Jos lähetän lippiksen, niin en kauheasti pyydä, että julkaise siellä ja täällä ja laita tuo hashtag. Aika orgaanista se on. Yleensä esimerkiksi lippikset päätyvät eri kuviin sitä kautta, että pelaajat ovat niitä käyttäneet. Se on sissimarkkinointia parhaimmillaan. Tuotteen pitää olla sellainen, että kundit voivat käyttää niitä.Pohjois-Amerikassa tuotteita on tarkoitus markkinoida myös muiden kasvojen kuin kiekkoilijoiden avulla.Billebeinon kasvusta kertoo sekin, että se on tehnyt nyt muodissa olevia yhteismallistoja mm. Umbron ja New Balancen kaltaisten vaatejättien kanssa. Leinon haaveissa olisi joskus tehdä jotain esimerkiksi hänen suosikkibrändiensä joukkoon lukeutuvan Niken kanssa.Vaatteiden pääsuunnittelijana Leinon oma rooli on laaja.– Suunnittelu, sitten tietysti strategiset päätökset ja vaikuttajahommaa. Aika pitkälti olen joutunut myös opettelemaan kaikki numeroihin liittyvät jutut. Katson jälleenmyyntiä päältä ja mietin, mitä teemme ja missä haluamme näkyä.

– Sehän on välttämättömyys tämän bisneksen pyörimiselle. Se mahdollistaa brändin kehittämisen ja eteenpäinviemisen. En missään nimessä aloittanut tätä rahan takia, mutta se on pakollinen paha. Ei tätä viitsi pelkällä hyväntekeväisyydelläkään tehdä, koska muuten toimintaa ei pääsisi lainkaan rakentamaan.– Aika on nykyään isoin raha mitä on. Tunteja on tietty määrä ja enempää ei jaksa tehdä. Yllättävän paljon nykyäänkin on burnout-tapauksia, mikä on tosi ikävää. Siinä on häilyvä raja, että minkä verran haluaa tai on järkevää tehdä.Leino kokee pitäneensä oman balanssinsa hyvänä, vaikka yrittäjänä töitä tehdäänkin aamusta iltaan. Ja luovassa työssä on aina omat erityispiirteensä.– Ei niistä pääse eroon. Toisaalta se on myös onni, että on sellainen työ. Olen kyllä viimeisen vuoden aikana yrittänyt sellaista, etten lukisi esimerkiksi sähköposteja enää iltakahdeksan jälkeen.Siinä onnistuminen on toinen asia.– No, mahdottomuushan se on nyt ollut, kun tämä jenkkikeissikin on päällä. Joskus kello 20–21 saattaa olla konferenssipuhelu, ja sitten ne jutut pyörivät yöhön asti mielessä. Jonkinnäköistä tasapainoa täytyy yrittää pitää.Leino puhuu paljon ajasta. Ajasta, jonka hän ei halua valuvan hukkaan.– Vanhemmiten sitä ajattelee, minkälaiseksi oma perintö muodostuu ja mitä voi tehdä. Minua kiinnostaa hyväntekeväisyyskulma ja jossain vaiheessa jonkinlaisen säätiön perustaminen.Tarkemmin sanottuna oman alan, tai omien alojen, ihmisten tukeminen.– Minua kiinnostaa tukea artisteja tai urheilijoita, joilla ei ole varaa harrastaa. Olisi joku paikka, johon pääsisi vaikka maalaamaan tai urheilemaan. Tekemään sellaisia asioita, jotka ovat minullekin tärkeitä.Ketkä Suomessa tienasivat yli 100 000 euroa?Lue kaikki