Jääkiekko

MM-kultaleijona Harri Pesonen upotti pikkupoikana rahansa ”mummo­rulliin” – ”Huijattiin jopa omia vanhempia”

JÄÄKIEKON

https://twitter.com/Pesottos/status/1189459026419027970

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

KÄYDESSÄÄN

KUN PESONEN