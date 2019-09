Entinen NHL-mies Olli Malmivaara väsyi henkisesti pelaamiseen – ajaa nyt jääkonetta Järvenpäässä: ”Huikea homma”

Jääkiekko

Entinen NHL-mies Olli Malmivaara väsyi henkisesti pelaamiseen – ajaa nyt jääkonetta Järvenpäässä: ”Huikea homm

Moni on hieraissut

Pohjois-Amerikassa

viime aikoina silmiään Järvenpään jäähallissa, kun jääkoneen penkille on kivunnut tuttu ja raamikas hahmo.Entinen NHL- ja maajoukkuepuolustaja Olli Malmivaara https://www.is.fi/haku/?query=olli+malmivaara , 37, työskentelee nykyisin liikuntapaikan hoitajana eli tuttavallisemmin kenttämiehenä Järvenpään jäähallissa.– Onhan niitä ihmettelijöitä riittänyt. Esimerkiksi vanha pelikaverini Jokereista, valmentajana nykyisin toimiva Mika Strömberg https://www.is.fi/haku/?query=mika+stromberg tuli kysymään, että mitä hemmettiä! Sinäkö menet ajamaan jään, Malmivaara naurahtaa.Ympyrä on sulkeutunut, sillä Järvenpäässä lapsuutensa viettänyt Malmivaara aloitteli menestyksekästä jääkiekkoilijan uraansa tismalleen samassa hallissa Järvenpään Haukkojen riveissä 1990-luvun alussa.– Tällä hallilla on suuri merkitys siinä, että minusta tuli ammattikiekkoilija. Nyt olen itse töissä täällä. Onhan se huikea homma.ja useissa kotimaan liigaseuroissa pelannut Malmivaara muutti vaimonsa ja poikansa kanssa takaisin lapsuutensa maisemiin Järvenpäähän vuonna 2014, kun Olli pelasi ammatikseen Bluesissa.Malmivaarat ovat kotiseuturakkaita, sillä Olli ja hänen vaimonsa tapasivat aikoinaan juuri Järvenpäässä jo lukioikäisinä.Nyt perhe asuu parin kilometrin päässä jäähallilta. Perheen omakotitalon tuntumassa on Ollin vanha kotitalo, joka on sittemmin vaihtanut omistajaa.

Miten Malmivaara sitten päätyi kenttämieheksi?





Työnsä ohella

Olli Malmivaara





Olli Malmivaaran