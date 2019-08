Jääkiekko

Ässät jäädyttää seuralegendan pelinumeron – mutta seremoniaan liittyy melkoinen erikoisuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ilveksestä RU-38:n paitaan

https://www.is.fi/haku/?query=karttunen

Vellu Ketola: Vihdoinkin!