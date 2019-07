Kulta-Curre Lindström ihmeissään: 38 vuotta nuorempi rakas joutuu lähtemään Ruotsista – ”Olen kunniallinen kansalainen”

Jääkiekko

Kulta-Curre Lindström ihmeissään: 38 vuotta nuorempi rakas joutuu lähtemään Ruotsista – ”Olen kunniallinen kan

Talvet Thaimaassa

Viranomaisten logiikka kummastuttaa

11 kesää Ruotsissa

Liian pieni eläke

Lääkitys kohdallaan





Suomi-kiekko seurannassa

Ruotsalainen Expressen-lehti kertoi https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/QoE32W/curre-om-migrationsverkets-avslag-inte-klokt lauantaina, että entisen jääkiekkovalmentajan Curt Lindströmin https://www.is.fi/haku/?query=curt+lindstromin thaimaalainen elämänkumppani ei ole saanut pysyvää oleskelulupaa Ruotsiin. Leijonien päävalmentajana vuosina 1993–97 toiminut Kulta-Curre ihmetteli haastattelussa, miksi hänen pitkäaikainen kumppaninsa ei saa olla Ruotsissa yhtä kauan kuin hän itse.Lindstörm ja thaimaalainen Wannarot https://www.is.fi/haku/?query=wannarot tutustuivat 12 vuotta sitten valmentajan ollessa Thaimaassa lomalla. Pari on seurustellut kymmenen vuotta. Ikäeroa heillä on melkoisesti, sillä Lindström on 78-vuotias ja naisystävä 40-vuotias.He asuvat talviajan Thaimaassa, mutta saapuvat kesäisin Ruotsiin. Wannarot on saapunut maahan kolmen kuukauden viisumilla, johon on ollut mahdollista hakea kuukauden lisäaika. Tammikuussa 2018 pariskunta päätti hakea Wannarotille pysyvää oleskelulupaa. Syynä oli Lindströmin terveys.– Jouduin sydämen rytmihäiriöiden takia sairaalaan joulukuussa 2017, kotoaan Tyresöstä tavoitettu Lindström kertoo.Lääkärit kehottivat häntä välttämään liian kuumia olosuhteita, koska silloin sydänvaivat saattavat uusiutua.– Niinpä ajattelimme, että vietämme jatkossa enemmän aikaa Ruotsissa.Aikaisemmin he olivat matkustaneet Thaimaasta Pohjolan viileyteen vasta kesäksi, mutta nyt suunnitelmat muuttuivat.– Koska Thaimassa on erittäin kuuma huhti–toukokuussa, en halunnut enää olla siellä siihen aikaan vuodesta.Eikä hän halunnut olla erossa rakkaastaan, joten Wannarotille oli syytä saada oleskelulupa, jotta hän voi olla miehensä mukana Ruotsissa 5–6 kuukauden ajan.– Haimme pysyvää oleskelulupaa, mutta saimme kielteisen vastauksen maahanmuuttoviranomaisilta (Migrationsverket), Lindström kertoo.Seurasi vaihe kaksi.– Sen jälkeen anoimme kuuden kuukauden oleskelulupaa, mutta siihenkin tuli kielteinen päätös.Lindström ihmettelee viranomaisten logiikkaa.– Heidän mukaansa Wannarot olisi saattanut jäädä kuuden kuukauden jälkeen laittomasti maahan.Kun pariskunta haki sen jälkeen viisumia samalta instanssilta, vastaus oli myönteinen.– Ihmettelen miten he ensin epäilivät hänen jäävän laittomasti maahan ja kaksi viikkoa myöhemmin myönsivät viisumin, jolla hän pääsee maahan kolmeksi kuukaudeksi. Samalla perusteella voisi epäillä, että hän saattaisi jäädä laittomasti maahan kolmen kuukauden jälkeen.Lindström muistuttaa, että Ruotsi on ottanut vastaan suuren joukon ihmisiä eri puolilta maailmaa, mutta hänen naisystävälleen ei voida antaa pysyvää oleskelulupaa.– Olen kunniallinen kansalainen ja haluan elää yhdessä naisystäväni kanssa, joten päätös tuntuu kummalliselta, Lindström surkuttelee.Wannarot on matkustanut hänen mukana Ruotsiin 11 kesänä ja palannut aina säntillisesti kotimaahansa. Lindström ei ymmärrä, miksi viranomaiset kuvittelevat asian muuttuvan jatkossa.Expressenin haastattelussa Lindström kertoi maahanmuuttoviraston hylänneen tammikuussa 2018 tehdyn pysyvän oleskeluluvan myös siitä syystä, että ex-valmentajan eläke ei ollut riittävän suuri. Säädösten mukaan hakijalla tai hänen perheenjäsenellään täytyy olla riittävät tulot.– Minun Ruotsista saamaani eläkkeeni ei riittänyt tuohon tulorajaan, mutta valitimme asiasta ja todistimme, että minulla on tuloja muualtakin, Lindström sanoo.Pienet tulot eivät siis lopulta muodostuneet esteeksi, vaan epäily naisystävän mahdollisesta lainrikkomisesta.– Eikä siinä ole mitään järkeä, Lindström kummastelee viranomaisten mielenliikkeitä.Lindströmillä on siis ollut ongelmia sydämensä kanssa parin viime vuoden aikana, mutta nyt lääkitys on kohdallaan.– Jouduin sydämen rytmihäiriöiden takia sairaalaan joulukuussa 2017, mutta tilanne on nyt kontrollissa eikä minulla ole lääkärien mukaan akuuttia varaa.Viime päivät ovat olleet erittäin lämpimiä Suomessa ja Ruotsissa, mutta Tukholman lähistöllä Tyresössä kesänsä viettävä Lindström ei ole ollut helteestä moksiskaan.– Nämä helteet eivät ole haitanneet ollenkaan, voin oikein hyvin.Koska Wannarot ei saanut pidempää viisumia, hän joutuu lentämään Bangkokiin jo ensi viikolla.– Minä jään vielä Ruotsiin ja toivon matkustavani hänen luokseen elokuun lopulla.Pariskunta asuu Hua Hinissä, joka sijaitsee 200 kilometrin päässä Bangkokista.Lindströmin siipan isä kuoli pari vuotta sitten, mutta Wannarot tekee kerran kuukaudessa pitkä bussimatkan kotikaupunkiinsa äitinsä ja sisarensa luokse.

