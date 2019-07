Jääkiekko

Lilyn, 12, molemmat jalat on amputoitu – teki vaikutuksen muihin pelaajiin jääkiekkoleirillä

Kanadalaisen Lily Rosenthalin, 12, jalat on amputoitu. Hän pystyy pelaamaan jääkiekkoa jalkaproteeseilla.

https://twitter.com/TSN_Sports/status/1152079849504161792

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy