Jääkiekko

Loputkin Leijonien pelit katoamassa Ylen kanavilta – samalla lähtevät naisten ja nuorten MM-kisat

Discovery on hankkinut Leijonien tv-oikeudet kaikkien muiden otteluiden osalta paitsi MM-kisojen. Sopimus astuu voimaan kiekkokaudella 2020–21 eli ensi kauden jälkeen.Sopimukseen kuuluvat myös naisten jääkiekkomaajoukkueen ja nuorten maajoukkueiden ottelut.Discoveryn tv-kanava TV5 ja verkkopalvelu Dplay näyttävät jatkossa naisten MM-kisat sekä alle 20-vuotiaiden ja alle 18-vuotiaiden MM-turnaukset. Kaikki sopimukseen kuuluvat ottelut näytetään vapailla kanavilla. Sopimuksen pituus on kuusi vuotta, 2020–26. Miesten jääkiekon MM-kisat näkyvät toistaiseksi MTV:n ja C Moren kanavilla.Aiemmin nämä oikeudet ovat olleet Ylellä.Discoverylla on lisäksi Pekingin vuoden 2022 talviolympialaisten tv-oikeudet Suomessa.Lisätty klo 14.21 tieto, että kaikki ottelut ovat katsottavissa vapaasti.