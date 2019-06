Jääkiekko

Juuso Wahlsten oli auttamassa suomalaista jalkapalloilijaa Espanjan liigaan – tämä kieltäytyi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/jaakiekko/art-2000006137531.html

Naisurheilua ei pidä väheksyä

https://www.is.fi/jaakiekko/art-2000006137676.html

”Muiden sietämystä tarvittaisiin enemmän”





Tärkeä voitto MM-kisoissa 1969

Wahlsten avasi tietä maailmalle





Auttoi jalkapalloilijaa Espanjaan – tämä kieltäytyi