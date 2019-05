Jääkiekko

Henri, 24, halvaantui teininä kiekkopelissä – painava puheenvuoro elämänasenteesta on pysäyttävää luettavaa

Henri Ihander kertoo onnettomuudestaan, haaveistaan ja arjestaan artikkelin pääkuvana olevalla videolla

”Mitä on tapahtunut?”

Haaveena maajoukkue

Auton ratissa 10 000 km vuodessa









”Positiivisuus on aina löydettävä”

Muutama potku lisää vauhtia...ei tarvitsisi olla antamassa tätä haastattelua.

Päättäjien toiminta hämmentää





”Leijonilla mahdollisuus MM-kultaan”