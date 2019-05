Ruotsalaiskiekkoilija sinkoutui pää edellä laitaan – paljasti järkyttävät seuraukset: ”Halvaannuin rinnasta alaspäin”

Jääkiekko

Ruotsalaiskiekkoilija sinkoutui pää edellä laitaan – paljasti järkyttävät seuraukset: ”Halvaannuin rinnasta al

Vaikea ymmärtää vamman laajuutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edessä pitkä taistelu